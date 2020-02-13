Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Число жертв коронавируса превысило 1350, Офис президента Украины признал, что поездка Зеленского в Оман была частной. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий четверга, 13 февраля.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Китае заявили о 14 840 новых случаях заражения коронавирусом
В Китае заявили о 14 840 новых случаях заражения коронавирусом
Фото: ЕРА

Коронавирус бушует

От болезни, вызываемой новым коронавирусом, в Китае скончалось еще 242 человека. Это самый высокий прирост смертей с начала эпидемии. Всего от вируса умерло 1369 человек.

За сутки было зарегистрировано 14 840 новых случаев заболевания; резкий рост числа заболевших связан с применением новой методики определения инфекции.

Первый случай гибели пациента, инфицированного 2019-nCoV, зафиксирован в Японии.

Еще один круизный лайнер под подозрением

Власти Камбоджи заявили, что по крайней мере 20 пассажиров круизного судна Westerdam, которое пришвартовалось в порту Сиануквиль, могут быть заражены новым коронавирусом.

Всего на борту находится 1455 пассажиров и 802 члена экипажа.

Масочный бум

В Украине в 50 раз вырос спрос на медицинские маски на фоне информации о распространении коронавируса в Китае. Средняя стоимость маски выросла вдвое, до 4 грн за штуку, рассказали участники рынка.

Переговоры с МВФ

Международный валютный фонд продолжает вести активный диалог с Киевом по поводу новой программы сотрудничества, сказал официальный представитель МВФ Джерри Райс. Дату рассмотрения программы исполнительным советом Фонда он назвать не смог.

Оманский визит

Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Оман в начале января 2020 года не носила официального характера и не оплачивалась из госбюджета. Об этом говорится в ответе Офиса президента на запрос нардепа от фракции "Европейская солидарность" Владимира Арьева.

Как сказано в расследовании программы "Схемы: коррупция в деталях", секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев приезжал в столицу Омана Маскат в ночь с 7-го на 8 января, когда там находился Зеленский.

Суд по делу MH17

Нидерланды отклонили просьбу Москвы о том, чтобы россиян, подозреваемых в причастности к крушению рейса MH17 Malaysia Airlines в 2014 году, судили в РФ. Об этом заявил министр юстиции Нидерландов Ферд Грапперхаус.

Перемены от Джонсона

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон произвел ряд перестановок на ключевых постах в своем кабинете. Свой пост покинули канцлер казначейства – министр финансов Саджид Джавид, а также еще пять министров.

Теги: Россия, Украина, Великобритания, Япония, МВФ, Нидерланды, MH17, Николай Патрушев, Борис Джонсон, Владимир Зеленский, Джерри Райс, Оман, Схемы, Саджид Джавид, Офис президента Украины, круизный лайнер, коронавирус 2019-nCoV
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Женщина на все сто". Гайтана засветила грудь в бюстгальтере
"Женщина на все сто". Гайтана засветила грудь в бюстгальтере
  Кортни Лав отмечает полтора года трезвости
  Кортни Лав отмечает полтора года трезвости
Ольга Сумская сняла на видео купание своих собак
Ольга Сумская сняла на видео купание своих собак
Мадонна передвигается с помощью трости
Мадонна передвигается с помощью трости
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS