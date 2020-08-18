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Члены избиркомов Минска рассказали изданию "Медуза" о фальсификациях на выборах президента Беларуси

Несколько членов избирательных комиссий столицы Беларуси, которые отказались называть свои настоящие имена, рассказали, что до окончательного подсчета бюллетеней на выборах президента страны им было понятно, что побеждает оппозиционный кандидат Светлана Тихановская.

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По словам членов избиркома, в досрочном голосовании лидировал действующий президент Беларуси Лукашенко
По словам членов избиркома, в досрочном голосовании лидировал действующий президент Беларуси Лукашенко
Фото: ЕРА

Члены некоторых избирательных комиссий Минска, которые работали на выборах президента Беларуси 9 августа, в комментарии российскому изданию "Медуза" рассказали, как были организованы фальсификации.

Один из собеседников издания, который представился активистом одного учебного заведения, рассказал, что его участок в день выборов посетили около 70% человек с белыми лентами (что означает поддержку оппозиции). При этом он сказал, что ходил по домам стариков, которые не могли прийти на участок, и видел, что все они голосуют за действующего президента Александра Лукашенко.

"Сначала мы считали бюллетени досрочного голосования. В основном было слышно, что побеждает Лукашенко... В день основных выборов была противоположная картина – в основном все были за [Светлану] Тихановскую, только иногда мелькала фамилия Лукашенко. Многие бюллетени были испорчены (как правило, те, в которых голосовали за Тихановскую). Но речь не о фальсификации, многие люди из недоверия ставили на бланках еще дополнительные знаки, например расписывались, – что запрещено. Когда мы подсчитали голоса, по лицам членов комиссии было видно, что все радуются. Даже без итогового подсчета было понятно, что больше 60% за Тихановскую", – рассказал член комиссии.

Он заявил, что окончательный подсчет проводили председатель и секретарь комиссии, которые в итоге заявили о победе Лукашенко – 50% против 20% Тихановской.

"Члены комиссии начали оглядываться, типа "что это сейчас произошло?". Ведь явно побеждала Тихановская... Когда председатель и секретарь уехали отвозить голоса, у нас заработал интернет. Мы увидели, что есть участки, где победила Тихановская. Мы всей комиссией сидели и понимали, что нас подставили. Кто-то плакал. Мы подписали протокол без принуждения, по своему желанию, но все боялись каких-то последствий. Потому что в нашей стране как? Все видно по предвыборной кампании. Кто-то сказал не то слово, не захотел делать, как ему сказали, и у нас сразу что с ним делают? Такого человека сразу берут и закрывают где-то. Конечно, у людей выработался страх, это больше самовнушение даже. Просто видно, как у нас в стране реагируют на свободу слова. Люди действительно боятся высказываться. Так было до последних событий", – добавил неназванный член избирательной комиссии.

Еще одна собеседница "Медузы" рассказала, что на ее участке Лукашенко также побеждал по результатам досрочного голосования, однако в день выборов членам комиссии было понятно – Тихановская лидирует.

Член комиссии рассказала, что председателем избиркома был декан факультета, где она учится.

"Разговор у нас был достаточно короткий. Нам объяснили, что, если мы не подпишем, это никакой роли не сыграет. То есть отсутствие наших подписей не означает, что протокол будет недействительным. Нас просто уберут из членов избирательной комиссии, и этот же протокол с этими же цифрами отправится в исполком. При этом к нашей дальнейшей жизни в университете будет много вопросов. Да, нам было страшно, очень страшно. Лично за мою учебу в университете родители платят бешеные деньги. Я очень боялась", – сказала она.

Еще один член избиркома, который представился Константином, заявил, что на его участок 9 августа больше половины людей приходили с белыми лентами и в красно-белой одежде.

"80% складывали бюллетени гармошкой – так делать призывало сообщество "Честные люди", чтобы наглядно показать, что голосуешь не за Лукашенко", – отметил он.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. Известно о двух погибших. По информации министерства внутренних дел Беларуси, по состоянию на 17 августа в следственных изоляторах Беларуси остаются 122 задержанных на акциях протеста.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что других выборов в стране не будет.

Теги: Беларусь, выборы, Александр Лукашенко, оппозиция, Минск, фальсификации, голосование, Светлана Тихановская
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