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"День омрачило обострение". Кремль прокомментировал конфликт Армении и Азербайджана

Москва призвала Армению и Азербайджан к сдержанности и отказу от боевых действий в районе Нагорного Карабаха. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о телефонных переговорах на этот счет российского лидера с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

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Армения: После возобновления боевых действий в Нагорном Карабахе 200 человек были ранены
Армения: После возобновления боевых действий в Нагорном Карабахе 200 человек были ранены  
Фото: EPA (архив)

Россия обеспокоена возобновлением военных действий в Нагорном Карабахе и считает это причиной для серьезного беспокойства. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков 28 сентября, сообщает "РБК"

По словам Пескова, вчерашний день был омрачен чрезвычайным обострением ситуации на линии соприкосновения в зоне Нагорного Карабаха.

В Кремле считают необходимым прекращение боевых действий и переход конфликта в политико-дипломатическое русло.

Стороны конфликта призвали к "максимальной сдержанности, отказу от военных методов ведения дел и от любых шагов, которые могут спровоцировать дальнейшее нежелательное обострение ситуации".

Песков заявил о контакте министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с коллегами из Армении и Азербайджана с первых часов возобновления военных действий.

По инициативе армянской стороны президент Владимир Путин переговорил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Говоря о том, планируются ли аналогичные контакты с Баку, Песков сказал, что при необходимости они состоятся.

На вопрос будет ли Россия приводить в боевую готовность свои войска в этом регионе, Песков не ответил. Он лишь сказал, что не является военным специалистом и воздержался от комментариев.

Масштабные боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. МИД Армении сообщил об обстреле населенных пунктов. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и заявило о начале "стремительного контрнаступления".

Сообщалось о погибших и раненых мирных жителях. Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана.

Утром 28 сентября боевые действия возобновились. Стороны конфликта обвиняют друг друга в обстрелах. Армения сообщила о 200 раненых, а в министерстве обороны Азербайджана оценили потери Армении в 550 человек.

В Турции заявили, что поддерживают Азербайджан в конфликте с Арменией, которая, по мнению Анкары, "в очередной раз нарушила международное право". США предостерегли другие государства от вмешательства в ситуацию.

Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

Соседние государства Армения и Азербайджан конфликтуют из-за Нагорного Карабаха с 90-х годов прошлого века. В 1991 году при поддержке Армении Нагорный Карабах объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продолжавшимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек.

Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

Теги: Кремль, военные, Дмитрий Песков, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, конфликт, погибшие, столкновения в Нагорном Карабахе (2020)
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