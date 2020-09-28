"День омрачило обострение". Кремль прокомментировал конфликт Армении и Азербайджана

Москва призвала Армению и Азербайджан к сдержанности и отказу от боевых действий в районе Нагорного Карабаха. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о телефонных переговорах на этот счет российского лидера с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Армения: После возобновления боевых действий в Нагорном Карабахе 200 человек были ранены Фото: EPA (архив)

Россия обеспокоена возобновлением военных действий в Нагорном Карабахе и считает это причиной для серьезного беспокойства. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков 28 сентября, сообщает "РБК".

По словам Пескова, вчерашний день был омрачен чрезвычайным обострением ситуации на линии соприкосновения в зоне Нагорного Карабаха.

В Кремле считают необходимым прекращение боевых действий и переход конфликта в политико-дипломатическое русло.

Стороны конфликта призвали к "максимальной сдержанности, отказу от военных методов ведения дел и от любых шагов, которые могут спровоцировать дальнейшее нежелательное обострение ситуации".

Песков заявил о контакте министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с коллегами из Армении и Азербайджана с первых часов возобновления военных действий.

По инициативе армянской стороны президент Владимир Путин переговорил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Говоря о том, планируются ли аналогичные контакты с Баку, Песков сказал, что при необходимости они состоятся.

На вопрос будет ли Россия приводить в боевую готовность свои войска в этом регионе, Песков не ответил. Он лишь сказал, что не является военным специалистом и воздержался от комментариев.