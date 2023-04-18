Египет отказался от планов поставок снарядов РФ и согласился продавать их США для передачи Украине – The Washington Post

Ранее из той же утечки документов стало известно, что президент Египта Абдул Фаттах аль-Сиси в феврале тайно планировал поставить РФ до 40 тыс. произведенных в Египте реактивных снарядов.
Новые документы показывают, что глава Египта в начале марта "отложил сделку с Москвой" после визитов в Египет американских официальных лиц, в том числе главы Пентагона Ллойда Остина. Вместо этого страна одобрила продажу 152-мм и 155-мм артиллерийских снарядов США для передачи их украинской армии.
Египет отрицал производство ракет для РФ. Советник по нацбезопасности президента США Джон Кирби заявлял, что нет никаких признаков поставок Египтом летального оружия России.
6 апреля The New York Times сообщила, что Пентагон расследует источник публикации в различных социальных сетях списка секретных американских военных документов пятинедельной давности, в которых среди прочего отражены оперативные отчеты и оценки возможностей украинских Вооруженных сил.
8 апреля The Washington Post написала, что среди слитых документов были и такие, которые содержат информацию о возможном военном сотрудничестве Турции и России.
The Washington Post 10 апреля также сообщила, что в слитых документах была информация о том, как в 2022 году российский истребитель чуть не сбил британский самолет-разведчик недалеко от оккупированного Россией Крыма.
В министерстве обороны США продолжают оценивать масштабы утечки документов, но уверены, что публичной стала "очень чувствительная, секретная" информация. Об этом на брифинге 10 апреля рассказал помощник главы Пентагона Крис Мигер.