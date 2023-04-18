Египет отказался от планов поставок снарядов РФ и согласился продавать их США для передачи Украине – The Washington Post

Ранее из той же утечки документов стало известно, что президент Египта Абдул Фаттах аль-Сиси в феврале тайно планировал поставить РФ до 40 тыс. произведенных в Египте реактивных снарядов.

Новые документы показывают, что глава Египта в начале марта "отложил сделку с Москвой" после визитов в Египет американских официальных лиц, в том числе главы Пентагона Ллойда Остина. Вместо этого страна одобрила продажу 152-мм и 155-мм артиллерийских снарядов США для передачи их украинской армии.

Египет отрицал производство ракет для РФ. Советник по нацбезопасности президента США Джон Кирби заявлял, что нет никаких признаков поставок Египтом летального оружия России.