Экс-разведчик КГБ Швец: Лукашенко – психопат, для которого власть – это кислород

Бывший разведчик КГБ, сокурсник президента России Владимира Путина Юрий Швец в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону 16 августа высказал мнение, что для президента Беларуси Александра Лукашенко власть означает жизнь.

"Я к нему всегда относился как к психопату, то есть человеку с мессианским комплексом на грани психопатии. Он человек, для которого власть – это все, это его жизнь. Надо сказать, он с царем в голове. Он вышел из Советского Союза и умудрился продолжить управление Беларусью примерно так, как он управлял в свое время совхозом. Ну вот так я к нему отношусь – как к бывшему директору совхоза, который сделал неожиданно успешную карьеру между молотом и наковальней – Западом и Востоком. Но засиделся. Пора и честь знать, пора уйти. Если бы он вовремя ушел, он бы еще и в историю Беларуси вошел. А так – может быть, с позором. Самое главное в каждой пьесе – это уйти вовремя со сцены", – отметил Швец.

По его мнению, после потери власти Лукашенко долго не проживет.

"Для него власть – это кислород. Он не может без этого жить. Долго он не проживет, потому что его это будет угнетать, его психика этого не вынесет", – подчеркнул экс-разведчик.

Он добавил, что, даже если Лукашенко будет обеспечен материально, будущее без власти станет для него пыткой.

Экс-разведчик КГБ Швец: Возможные преемники Путина – Патрушев и Медведев. Читайте полную версию интервью

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Тихановская сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы. 14 августа она объявила о создании координационного совета для передачи власти в Беларуси. 18 августа в штабе Тихановской заявили, что координационный совет готов к переговорам с Лукашенко.

Действующий глава государства сказал, что не согласен на проведение повторных выборов, и обвинил координационный совет оппозиции в попытке захвата власти.

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