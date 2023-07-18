Экспорт болгарского оружия за 2022 год вырос на 200%, и почти все оно идет в Украину – министр экономики

По его данным, в прошлом году София продала за границу специализированной оружейной продукции на €1,7 млрд, это составило 2% от валового внутреннего продукта страны. При этом почти вся продукция в 2022 году была экспортирована через посредников в Украину, сообщили источники издания.

"В 2022 году Болгария экспортировала в Киев в основном боеприпасы для старых советских систем вооружения, которые Украина продолжает использовать", – говорится в сообщении.

Euractiv отмечает, что экспорт через посредников стал следствием политики пророссийского президента Болгарии Румена Радева и пророссийской Болгарской социалистической партии, которые заблокировали прямые поставки Киеву. Однако в стране у власти находится прозападное правительство, для которого экспорт вооружений не является табу.