Экспорт болгарского оружия за 2022 год вырос на 200%, и почти все оно идет в Украину – министр экономики

По его данным, в прошлом году София продала за границу специализированной оружейной продукции на €1,7 млрд, это составило 2% от валового внутреннего продукта страны. При этом почти вся продукция в 2022 году была экспортирована через посредников в Украину, сообщили источники издания.
"В 2022 году Болгария экспортировала в Киев в основном боеприпасы для старых советских систем вооружения, которые Украина продолжает использовать", – говорится в сообщении.
Euractiv отмечает, что экспорт через посредников стал следствием политики пророссийского президента Болгарии Румена Радева и пророссийской Болгарской социалистической партии, которые заблокировали прямые поставки Киеву. Однако в стране у власти находится прозападное правительство, для которого экспорт вооружений не является табу.
В начале полномасштабной войны России против Украины Болгария официально отказывалась поставлять Украине оружие. Но 3 ноября 2022 года парламент одобрил оказание военной поддержки Киеву. 23 декабря в Болгарии сообщили о начале отправки военной и военно-технической помощи в Украину.
20 января 2023 года издание Die Welt опубликовало расследование, согласно которому Болгария активно поддерживала Украину боеприпасами и дизельным топливом в первые месяцы полномасштабной войны, хотя публично выступала против поставок.
6 марта портал Euractiv написал, что за последние два года Украина получила от Болгарии через третьи страны оружия на миллиарды долларов, при этом Болгария не заключила ни одной прямой сделки с Украиной.
27 апреля на тот момент и.о. главы МИД Болгарии Николай Милков заявил, что страна сталкивается с "беспрецедентными гибридными атаками со стороны России".
Как отмечает Politico, новый премьер Болгарии Николай Денков является ярым поклонником Украины в отличие от президента страны Радева.
В октябре прошлого года Радев отказался присоединиться к декларации об ускоренном вступлении Украины в НАТО, а в июне 2023-го назвал "ошибкой" возможное предоставление Украине снарядов. Этот вопрос вызвал заочный спор между Радевым и Денковым, который считает, что Болгария должна соблюдать свои обязательства, сообщали СМИ.