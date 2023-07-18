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Экспорт болгарского оружия за 2022 год вырос на 200%, и почти все оно идет в Украину – министр экономики

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Продажа оружия на экспорт составила 2% ВВП Болгарии
Продажа оружия на экспорт составила 2% ВВП Болгарии
Фото: arsenal-bg.com

В 2022 году, когда Россия начала вторжение на Украину, болгарский экспорт оружия увеличился на 200%. Об этом со ссылкой на заявление министра экономики Болгарии Богдана Богданова 18 июля сообщил Euractiv.

По его данным, в прошлом году София продала за границу специализированной оружейной продукции на 1,7 млрд, это составило 2% от валового внутреннего продукта страны. При этом почти вся продукция в 2022 году была экспортирована через посредников в Украину, сообщили источники издания.

"В 2022 году Болгария экспортировала в Киев в основном боеприпасы для старых советских систем вооружения, которые Украина продолжает использовать", – говорится в сообщении.

Euractiv отмечает, что экспорт через посредников стал следствием политики пророссийского президента Болгарии Румена Радева и пророссийской Болгарской социалистической партии, которые заблокировали прямые поставки Киеву. Однако в стране у власти находится прозападное правительство, для которого экспорт вооружений не является табу.

Контекст:

В начале полномасштабной войны России против Украины Болгария официально отказывалась поставлять Украине оружие. Но 3 ноября 2022 года парламент одобрил оказание военной поддержки Киеву. 23 декабря в Болгарии сообщили о начале отправки военной и военно-технической помощи в Украину.

20 января 2023 года издание Die Welt опубликовало расследование, согласно которому Болгария активно поддерживала Украину боеприпасами и дизельным топливом в первые месяцы полномасштабной войны, хотя публично выступала против поставок.

6 марта портал Euractiv написал, что за последние два года Украина получила от Болгарии через третьи страны оружия на миллиарды долларов, при этом Болгария не заключила ни одной прямой сделки с Украиной.

27 апреля на тот момент и.о. главы МИД Болгарии Николай Милков заявил, что страна сталкивается с "беспрецедентными гибридными атаками со стороны России".

Как отмечает Politico, новый премьер Болгарии Николай Денков является ярым поклонником Украины в отличие от президента страны Радева.

В октябре прошлого года Радев отказался присоединиться к декларации об ускоренном вступлении Украины в НАТО, а в июне 2023-го назвал "ошибкой" возможное предоставление Украине снарядов. Этот вопрос вызвал заочный спор между Радевым и Денковым, который считает, что Болгария должна соблюдать свои обязательства, сообщали СМИ.

Теги: оружие, Болгария, экспорт, война России против Украины
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