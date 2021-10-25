ЕС планирует открыть дипломатическое представительство в Афганистане – The Financial Times

В ЕС заявили, что возвращение в Кабул европейских дипломатов не является признанием режима талибов Фото: depositphotos.com

Дипломаты ЕС вернутся в Кабул примерно через 12 недель после того, как они покинули город. Это связано с тем, что Брюссель стремится координировать усилия по оказанию помощи и продолжающуюся эвакуацию афганских граждан.

ЕС планирует лоббировать в Афганистане защиту прав человека и заставить талибов выполнить обещание о том, что страна не станет экспортером терроризма, отмечает издание.

Евросоюз также направит усилия на предотвращение гуманитарного кризиса.

Открытие дипломатической миссии является ответом на действия Китая, России и Турции, которые не закрыли свои посольства после свержения бывшего правительства Афганистана, подчеркивает The Financial Times.

В течение последнего месяца представители ЕС пытались договориться с "Талибаном" о том, чтобы дипмиссию в Кабуле охраняли европейские частные компании, но признали, что посольство может охраняться только силами безопасности "Талибана".

Пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали подтвердила The Financial Times, что работают над "минимальным присутствием" в Афганистане. Подробности она отказалась сообщить из соображений безопасности.

По ее словам, речь идет о дипломатическом представительстве ЕС, не отдельных государств-членов. Массрали подчеркнула, что возвращение в Кабул европейских дипломатов не является признанием режима талибов.