США не считают талибов уважаемыми членами международного сообщества – Псаки

По словам Псаки, США не заявляли, что собираются признавать правительство Афганистана, сформированное талибами Фото: EPA

"Никто в этой администрации – ни президент, ни кто-либо из команды национальной безопасности – не считает, что "Талибан" – уважаемые, ценные члены международного сообщества. Они никоим образом этого не заслужили, и мы этого никогда не рассматривали", –заявила Псаки.

По ее словам, США не заявляли, что собираются признавать правительство Афганистана, сформированное бывшими и нынешними членами "Талибана".