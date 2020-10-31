Еще в одной стране число заразившихся коронавирусом превысило 1 млн

В восьми странах мира к 31 октября общее число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции превысило 1 млн.

Колумбия стала восьмой страной в мире с 1 млн случаев COVID-19 Фото: EPA

В субботу, 31 октября, в Колумбии общее число заразившихся коронавирусом превысило 1 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением инфекции.

На момент публикации новости в стране было подтверждено 1 053 122 случая инфицирования. Таким образом, Колумбия стала восьмой страной мира, где заболевших более 1 млн. Ранее эту отметку преодолели США (9,04 млн), Индия (8,1 млн), Бразилия (5,5 млн), Россия (1,6 млн), Франция (1,4 млн), Испания (1,18 млн) и Аргентина (1,15 млн).

На эти восемь государств приходится почти 65% общемировых случаев COVID-19.

К отметке в 1 млн заболевших также приближаются Великобритания (992,9 тыс.) и Мексика (918,8 тыс.).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Осенью заболеваемость коронавирусом начали быстро расти во всех странах. Так, 30 октября ВОЗ зарегистрировала максимальный суточный прирост новых случаев с начала эпидемии – за день коронавирусную инфекцию диагностировали более чем у 500 тыс. человек.