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Еврокомиссия согласовала запрет на импорт масла из Украины. Транзит сохранится

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Кроме растительного масла, Польша хочет ограничить ввоз мяса, молока и других продуктов
Кроме растительного масла, Польша хочет ограничить ввоз мяса, молока и других продуктов
Фото: euneighbourseast.eu

Европейская комиссия приняла предложенный несколькими странами запрет на ввоз украинского подсолнечного масла. Об этом министр сельского хозяйства Роберт Телус заявил 25 апреля, сообщает RMF24.

По его словам, Польша по-прежнему настаивает на одностороннем ограничении продовольственного импорта из Украины до тех пор, пока не будут выполнены ее условия. При этом ЕК сохранила разрешение на транзит через соседние с Украиной страны.

"Мы не откажемся от своих действий, если не получим соответствующие инструменты, гарантирующие, что польский фермер будет в безопасности, когда речь идет о вопросах, связанных с торговлей, притоком товаров из Украины в Польшу", – озвучил Телус позицию польского правительства после переговоров с чиновниками ЕС.

Переговоры о запрете импорта других продуктов питания из Украины (в числе которых мясо, яйца, молоко, а также мука, сахар и фруктовые соки) продолжаются, добавил он.

Контекст:

15 апреля правительство Польши запретило импорт и транзит украинской сельскохозяйственной продукции до 30 июня. В перечень запрещенных продуктов вошли 18 товаров, среди которых зерновые, молоко, яйца, мясо, мед и другие. 

Вслед за Польшей запрет на импорт украинской агропродукции ввели ВенгрияСловакия и Болгария.

18 апреля стало известно, что Украина договорилась с правительством Польши о возобновлении транзита агропродукции при условии, если она будет сопровождаться конвоем и контролироваться с помощью GPS-трекеров. 

С 19 апреля Румыния установила контроль на таможне для всех сельхозтоваров, поступающих из Украины, сообщает Digi24. Теперь образцы для определения качества продукции в соответствии с европейским законодательством будут отбирать на таможне, а не в месте назначения, как это было раньше.

25 апреля "Укрзалізниця" возобновила перевозки украинской сельскохозяйственной продукции транзитом через территорию Польши, приостановленные с 15 апреля, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Теги: Украина, Польша, Еврокомиссия, продукты, экспорт, транзит
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