Еврокомиссия согласовала запрет на импорт масла из Украины. Транзит сохранится

По его словам, Польша по-прежнему настаивает на одностороннем ограничении продовольственного импорта из Украины до тех пор, пока не будут выполнены ее условия. При этом ЕК сохранила разрешение на транзит через соседние с Украиной страны.

"Мы не откажемся от своих действий, если не получим соответствующие инструменты, гарантирующие, что польский фермер будет в безопасности, когда речь идет о вопросах, связанных с торговлей, притоком товаров из Украины в Польшу", – озвучил Телус позицию польского правительства после переговоров с чиновниками ЕС.

Переговоры о запрете импорта других продуктов питания из Украины (в числе которых мясо, яйца, молоко, а также мука, сахар и фруктовые соки) продолжаются, добавил он.