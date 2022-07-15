Европа впервые за шесть лет стала крупнейшим покупателем американской нефти

За пять месяцев Европа получила от США в среднем 213,1 млн баррелей нефти Фото: depositphotos.com

За пять месяцев Европа получила от США в среднем 213,1 млн баррелей нефти. В то время как Азия импортировала 191,1 млн баррелей американской нефти с января по май.

Bloomberg отмечает, что в последний раз объемы поставок нефти из США в Азию отставали от Европы за тот же период в 2016 году.

По мнению аналитика по нефти Energy Aspects Кристофера Хейнса, такие тенденции на мировом рынке нефти, вероятно, сохранятся.

При этом агентство отмечает, что рост добычи нефти в США недостаточный, чтобы удовлетворить потребности в нефти Европы и Азии.