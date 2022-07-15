Европа впервые за шесть лет стала крупнейшим покупателем американской нефти

За пять месяцев Европа получила от США в среднем 213,1 млн баррелей нефти. В то время как Азия импортировала 191,1 млн баррелей американской нефти с января по май.
Bloomberg отмечает, что в последний раз объемы поставок нефти из США в Азию отставали от Европы за тот же период в 2016 году.
По мнению аналитика по нефти Energy Aspects Кристофера Хейнса, такие тенденции на мировом рынке нефти, вероятно, сохранятся.
При этом агентство отмечает, что рост добычи нефти в США недостаточный, чтобы удовлетворить потребности в нефти Европы и Азии.
После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
Как результат все больше европейских стран обратились к США за импортом нефти, в то время как Россия предлагает свою нефть с большими скидками Индии и Китаю, которые не вводили запретов.
3 июня Европейский совет утвердил шестой пакет санкций, который, в частности, включает поэтапный отказ от российской нефти. Из-за этого Россия может недополучить около $22 млрд доходов, считает Bloomberg.