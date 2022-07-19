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Евросоюз согласовал седьмой пакет санкций против РФ. По данным СМИ, он включает эмбарго на золото, ограничения для "Сбербанка", чиновников и актеров

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Евросоюз не намерен прекращать вводить санкции против России, заявляют его представители
Евросоюз не намерен прекращать вводить санкции против России, заявляют его представители
Фото: ЕРА

Европейский союз согласовал новый пакет санкций против России. Он предусматривает эмбарго на российское золото, расширение списка товаров, запрещенных для экспорта, а также ограничения для 47 граждан и девяти компаний из РФ. Об этом, ссылаясь на свои источники, сообщает "Настоящее время".

По данным издания, под индивидуальные санкции попали первый вице-премьер России Андрей Белоусов, мэр Москвы Сергей Собянин, а также актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, последние публично выступали в пропагандистских роликах в поддержку независимости "ЛНР" и "ДНР", а также российского вторжения в Украину.

Еuobserver, ссылаясь на собственную информацию, пишет, что ограничения наложены также на генерального директора компании "Ростех" Сергея Чемезова и лидера байкерской организации "Ночные волки" Александра Залдостанова.

Оба СМИ сообщают, что новый пакет санкций включает ограничения на работу крупнейшего банка РФ – "Сбербанка".

О согласовании санкционного пакета стало известно после саммита министров иностранных дел ЕС, который прошел 18 июля в Брюсселе. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая на открытии саммита, подчеркнул, что Евросоюз не прекратит вводить санкции против России и поддерживать Украину, несмотря на использование Кремлем поставок газа в качестве оружия, пишет сайт ЕС. 

The Guardian накануне назвала седьмой пакет "шестым с половиной" за то, что он почти не вводит новых санкций, а конкретизирует уже существующие. 

Контекст:

После вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, Евросоюз, США и их союзники ввели несколько пакетов санкций в отношении Российской Федерации, представителей ее власти и бизнеса.

Европейский совет 3 июня утвердил шестой пакет санкций. Он включает ряд ограничений: персональные санкции против бизнесменов, членов семей олигархов и кремлевских чиновников, поэтапный отказ от российской нефти, приостановку вещания трех российских каналов ("Россия РТР"/"РТР-Планета", "Россия 24" и "ТВ Центр – Международный"), ряд экспортных ограничений и отключение от системы SWIFT трех банков, в том числе крупнейшего в стране – "Сбербанка". Изначально планировалось, что эмбарго на нефть будет полным.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью LB.ua заявлял, что в седьмом пакете санкций Евросоюза против РФ Украина хочет видеть отключение российских банков от международной платежной системы SWIFT и эмбарго на золото. "Мы хотим там видеть отрезание России от мировой морской торговли. Это означает прежде всего невозможность операторов кораблей предоставлять свои танкеры в распоряжение Российской Федерации", – сказал Кулеба.

Теги: Россия, санкции, Сергей Безруков, Сбербанк России, Сергей Собянин, Александр Залдостанов, война России против Украины, Андрей Белоусов, Евросоюз, Владимир Машков, Жозеп Боррель, Сергей Чемезов
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