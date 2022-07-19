Евросоюз согласовал седьмой пакет санкций против РФ. По данным СМИ, он включает эмбарго на золото, ограничения для "Сбербанка", чиновников и актеров

По данным издания, под индивидуальные санкции попали первый вице-премьер России Андрей Белоусов, мэр Москвы Сергей Собянин, а также актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, последние публично выступали в пропагандистских роликах в поддержку независимости "ЛНР" и "ДНР", а также российского вторжения в Украину.

Еuobserver, ссылаясь на собственную информацию, пишет, что ограничения наложены также на генерального директора компании "Ростех" Сергея Чемезова и лидера байкерской организации "Ночные волки" Александра Залдостанова.

Оба СМИ сообщают, что новый пакет санкций включает ограничения на работу крупнейшего банка РФ – "Сбербанка".

О согласовании санкционного пакета стало известно после саммита министров иностранных дел ЕС, который прошел 18 июля в Брюсселе. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая на открытии саммита, подчеркнул, что Евросоюз не прекратит вводить санкции против России и поддерживать Украину, несмотря на использование Кремлем поставок газа в качестве оружия, пишет сайт ЕС.

The Guardian накануне назвала седьмой пакет "шестым с половиной" за то, что он почти не вводит новых санкций, а конкретизирует уже существующие.