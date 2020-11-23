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Евросоюз закупит роботов для дезинфекции больниц ультрафиолетом

Больницы государств – членов Евросоюза заявили, что им нужны роботы, способные дезинфицировать медицинские палаты ультрафиолетовым светом за 15 минут, заявили в Еврокомиссии.

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Роботами можно управлять дистанционно
Роботами можно управлять дистанционно
Фото: European Commission / Twitter

Европейская комиссия объявила 23 ноября о начале закупки 200 дезинфицирующих роботов для больниц стран Евросоюза. Больницы большинства государств-членов заявили о потребности в таких роботах.

Они смогут продезинфицировать стандартные медицинские палаты ультрафиолетовым светом за 15 минут. Это поможет уменьшить распространение коронавируса, уверены в Еврокомиссии.

Рабочий процесс сможет на расстоянии контролировать оператор, чтобы избежать воздействия ультрафиолетового излучения, объяснили в Брюсселе.

Роботов поставят в ближайшие недели. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила в Twitter 23 ноября, что их закупят на деньги стран ЕС.

Представитель Всемирной организации здравоохранения Давид Набарро предсказал третью волну вспышки коронавирусной инфекции в начале 2021 года в Европе, если страны не создадут необходимую инфраструктуру.

Европа стала вторым регионом в мире после Америки, где зарегистрировано более 250 тыс. смертей от коронавирусной инфекции.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 23 ноября, коронавирусом заразилось 58,7 млн человек. От COVID-19 скончалось 1,39 млн, а выздоровело почти 37,6 млн пациентов. В десятку стран с наибольшим количеством заболевших COVID-19 входят три страны Евросоюза: Франция (2,1 млн), Испания (почти 1,56 млн) и Италия (1,4 млн).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Еврокомиссия, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, робот, Евросоюз, инфекция, больницы, инфраструктура, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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