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Facebook разрешит пользователям заводить до пяти аккаунтов под разными именами – Bloomberg

Американская компания Meta Platforms Inc. позволит большему количеству пользователей создавать несколько аккаунтов в социальной сети Facebook. сообщило 14 июля агентство Bloomberg.

На этапе тестирования ограниченное пока количество пользователей из США и ряда других стран смогут создать до четырех дополнительных аккаунтов в дополнение к уже существующим. При этом не обязательно в каждом из них указывать настоящее имя, сообщили агентству в компании Meta.

Предполагается, что можно будет иметь отдельные аккаунты для работы и для общения с друзьями, в которых будут свои новостные ленты. Однако комментировать или лайкать публикации можно будет только с одного профиля, уточняет Bloomberg.

Известно также, что дополнительные профили будут привязаны к основной учетной записи, а это означает, что нарушение правил в одном профиле повлияет на другие.

Facebook надеется, что с появлением возможности использовать несколько профилей пользователи будут создавать "отдельные личности" для своих разных интересов, таких как, например, игры, путешествия или еда

По данным Bloomberg, эта инициатива является частью усилий Meta по стимулированию более активного обмена сообщениями в соцсети и привлечению большего количества пользователей, поскольку рост аудитории замедлился, особенно в молодежном сегменте.

Тестирование не отразится на том, как Meta рассчитывает количество активных пользователей за месяц или за день, которое затем используется в коммерческих целях, заверили в компании.

Согласно отчету компании Meta за четвертый квартал 2021 года, ежедневная активная аудитория Facebook сократилась впервые за 18 лет существования социальной сети. Акции материнской компании Facebook – Meta Platforms – 3 февраля на открытии торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже упали в цене более чем на 25%. Из за этого падения состояние основателя и соучредителя Facebook Марка Цукерберга за один день уменьшилось почти на $30 млрд.

Контекст:

Facebook – крупнейшая социальная сеть в мире. Согласно данным VentureBeat, в апреле 2020 года число ее активных пользователей превысило 3 млрд.

В 2010 году журнал Time назвал Цукерберга человеком года. К началу 2021 года Цукерберг занимал пятое место в рейтинге самых богатых людей мира с состоянием в $102 млрд, а Facebook входил в десятку самых посещаемых сайтов в мире. У социальной сети, согласно данным Venture Beat на апрель 2020 года, более 3 млрд активных пользователей.

В сентябре 2021 года компания Facebook инвестировала $50 млн в создание "метавселенной" – нового этапа "взаимосвязанного виртуального опыта с использованием таких технологий, как виртуальная и дополненная реальность". В компании считают, что "метавселенная" может помочь "открыть доступ к новым творческим, социальным и экономическим возможностям".

17 октября корпорация Facebook Inc. заявила о намерении в течение следующих пяти лет нанять 10 тыс. работников в странах Европейского союза для создания собственной "метавселенной".

28 октября компания Facebook сменила название на Meta. Цукерберг заявил, что Meta объединяет под одним новым брендом все приложения и технологии.

Теги: США, Facebook, Марк Цукерберг, акции, технологии, соцсети, соцсеть, тестирование
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