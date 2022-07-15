Facebook разрешит пользователям заводить до пяти аккаунтов под разными именами – Bloomberg

На этапе тестирования ограниченное пока количество пользователей из США и ряда других стран смогут создать до четырех дополнительных аккаунтов в дополнение к уже существующим. При этом не обязательно в каждом из них указывать настоящее имя, сообщили агентству в компании Meta.

Предполагается, что можно будет иметь отдельные аккаунты для работы и для общения с друзьями, в которых будут свои новостные ленты. Однако комментировать или лайкать публикации можно будет только с одного профиля, уточняет Bloomberg.

Известно также, что дополнительные профили будут привязаны к основной учетной записи, а это означает, что нарушение правил в одном профиле повлияет на другие.

Facebook надеется, что с появлением возможности использовать несколько профилей пользователи будут создавать "отдельные личности" для своих разных интересов, таких как, например, игры, путешествия или еда

По данным Bloomberg, эта инициатива является частью усилий Meta по стимулированию более активного обмена сообщениями в соцсети и привлечению большего количества пользователей, поскольку рост аудитории замедлился, особенно в молодежном сегменте.

Тестирование не отразится на том, как Meta рассчитывает количество активных пользователей за месяц или за день, которое затем используется в коммерческих целях, заверили в компании.

Согласно отчету компании Meta за четвертый квартал 2021 года, ежедневная активная аудитория Facebook сократилась впервые за 18 лет существования социальной сети. Акции материнской компании Facebook – Meta Platforms – 3 февраля на открытии торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже упали в цене более чем на 25%. Из за этого падения состояние основателя и соучредителя Facebook Марка Цукерберга за один день уменьшилось почти на $30 млрд.