Франция на год возглавила Силы повышенной готовности НАТО

Силы повышенной готовности НАТО готовы встать на защиту любого из союзников в течение нескольких дней, утверждают в Альянсе Фото: nato.int

"Франция с субботы берет на себя лидерство в Силах повышенной готовности НАТО на один год", – говорится в сообщении.

"Объединенные силы повышенной боевой готовности – это значительный вклад в нашу коллективную оборону, а руководство Франции – яркое проявление нашей приверженности и наших возможностей. В период беспрецедентных вызовов безопасности не должно быть никакого недоразумения относительно решимости НАТО: мы вместе защищаем и обороняем всех союзников", – подчеркнул генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Официальное название этого соединения – Объединенная оперативная группа повышенной готовности (VJTF), оно входит в состав Сил реагирования НАТО (NRF). Отмечается, что оно было создано в 2014 году в ответ на кризисы на Ближнем Востоке и агрессию России против Украины и готово встать на защиту любого из союзников в течение нескольких дней.

По состоянию на 2022 год многонациональный состав VJTF насчитывает несколько тысяч человек. Их основой является франко-германская бригада численностью 3,5 тыс. военнослужащих. Дополнительные подразделения для участия в Силах повышенной готовности выделяют Испания, Португалия и Польша.

В 2021 году этими силами руководила Турция, а в 2023-м командование возьмет на себя Германия.