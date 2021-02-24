Гана первой в мире получила вакцины против коронавируса через COVAX

Гана получила первые 600 тыс. доз вакцины компаний AstraZeneca/Oxford, лицензированной Институтом сыворотки Индии.

Всего в рамках COVAX планируется доставить около 2 млрд доз вакцины против COVID-19 по всему миру Фото: EPA

Гана стала первой в мире страной, получившей партию вакцины от коронавируса в рамках международного механизма COVAX. Об этом говорится в совместном заявлении Всемирной организации здравоохранения и UNICEF.

Страна получила и 600 тыс. доз вакцины компаний AstraZeneca/Oxford, лицензированной Институтом сыворотки Индии.

"Мы рады, что Гана стала первой страной, получившей вакцины от COVID-19 из центра COVAX. Мы поздравляем правительство Ганы – особенно министерство здравоохранения, службу здравоохранения Ганы и министерство информации – за его неустанные усилия по защите населения",– говорится в собщении.

Всего в рамках механизма COVAX в этом году планируется доставить около 2 млрд доз вакцины против COVID-19 по всему миру.

COVAX – это глобальный механизм по обеспечению доступности вакцин против COVID-19. В рамках механизма разрабатывается девять вакцин-кандидатов и еще девять потенциальных вакцин проходят оценку, также ведутся переговоры с другими разработчиками вакцин для их распределения по странам. К программе уже присоединились 172 страны, среди них 92 государства с низким или средним уровнем дохода, которые имеют право получить часть препаратов бесплатно.

Украина тоже ожидает получить вакцины от коронавируса в рамках COVAX, а именно 117 тыс. доз препарата от Pfizer и от 2,2 до 3,7 млн доз от AstraZeneca.

Помимо COVAX Украина, как ожидается, должна получить 15 млн доз вакцины от компании Novavax, поставки которой начнутся в июле. Также до конца февраля должны поставить первые 700 тыс. доз вакцины от китайской компании Sinovac Biotech. Существует также вероятность, что поставки китайской вакцины могут перенести на начало апреля. Всего у китайской компании Украина закупит 1,9 млн доз этой вакцины.

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса. 500 тыс. доз вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) привезли в аэропорт Борисполь из Индии. Ее начнут доставлять в регионы Украины утром 24 февраля.