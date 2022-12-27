Германия назначит новым послом в России политика, который осуждал войну РФ в Украине – СМИ

Сейчас пост посла занимает Геза Андреас фон Гайр. Дипломатическая миссия в российской столице считается для Германии одной из самых сложных с начала войны России против Украины.

Ламбсдорф считается одним из самых опытных иностранных политиков коалиции, в том числе благодаря тому, что он уже знаком с министерством иностранных дел. С 1995 года он обучался на дипломата, а в 1997–1998 годах он был членом отдела планирования в федеральном министерстве иностранных дел при тогдашнем министре иностранных дел Клаусе Кинкеле, пишет Spiegel.

С 2000-го по 2003 год Ламбсдорф работал в посольстве Германии в Вашингтоне, после чего временно был офицером по России в министерстве иностранных дел. С 2004-го по 2017 год он был депутатом Европейского парламента, а с 2014-го по 2017 год — его вице-президентом. Ламбсдорф является депутатом Бундестага с 2017 года и заместителем председателя парламентской группы СвДП.

Издание отмечает, что Ламбсдорф неоднократно резко осуждал агрессивную войну России против Украины и заявлял, что не верит в возможность чисто дипломатического решения. В апреле Ламбсдорф заявил, что решение конфликта изначально будет военным. В сентябре он сказал, что Германия должна оказывать Украине военную поддержку до тех пор, пока не состоятся переговоры на равных. В октябре Ламбсдорф назвал признаком слабости то, что президент РФ Владимир Путин объявил военное положение на незаконно аннексированных украинских территориях.