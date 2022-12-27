Германия назначит новым послом в России политика, который осуждал войну РФ в Украине – СМИ

Сейчас пост посла занимает Геза Андреас фон Гайр. Дипломатическая миссия в российской столице считается для Германии одной из самых сложных с начала войны России против Украины.
Ламбсдорф считается одним из самых опытных иностранных политиков коалиции, в том числе благодаря тому, что он уже знаком с министерством иностранных дел. С 1995 года он обучался на дипломата, а в 1997–1998 годах он был членом отдела планирования в федеральном министерстве иностранных дел при тогдашнем министре иностранных дел Клаусе Кинкеле, пишет Spiegel.
С 2000-го по 2003 год Ламбсдорф работал в посольстве Германии в Вашингтоне, после чего временно был офицером по России в министерстве иностранных дел. С 2004-го по 2017 год он был депутатом Европейского парламента, а с 2014-го по 2017 год — его вице-президентом. Ламбсдорф является депутатом Бундестага с 2017 года и заместителем председателя парламентской группы СвДП.
Издание отмечает, что Ламбсдорф неоднократно резко осуждал агрессивную войну России против Украины и заявлял, что не верит в возможность чисто дипломатического решения. В апреле Ламбсдорф заявил, что решение конфликта изначально будет военным. В сентябре он сказал, что Германия должна оказывать Украине военную поддержку до тех пор, пока не состоятся переговоры на равных. В октябре Ламбсдорф назвал признаком слабости то, что президент РФ Владимир Путин объявил военное положение на незаконно аннексированных украинских территориях.
Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.
ВСУ среди прочего уже получили от Германии противотанковое оружие, самоходные гаубицы, зенитные самоходные установки Gepard, систему ПВО, РСЗО, а также каски, обмундирование, палатки и медикаменты.
В начале декабря Германия предоставила новый пакет помощи ВСУ и запланировала в будущем поставки еще семи самоходных зенитных установок Gepard.