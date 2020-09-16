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Германия предлагала США сделку на €1 млрд взамен на отказ от новых санкций против "Северного потока – 2" – СМИ

По данным немецкой газеты Die Zeit, Германия в начале августа предложила Соединенным Штатам инвестировать порядка €1 млрд в строительство двух портов для импорта сжиженного газа из США в Германию и просила взамен, чтобы США разрешили "беспрепятственное завершение" и эксплуатацию "Северного потока – 2".

"Северный поток 2" достроен на 93,5%
"Северный поток – 2" достроен на 93,5%
Фото: ЕРА

Германия в начале августа предлагала США профинансировать строительство двух портов для импорта сжиженного газа через терминалы в городах Брунсбюттель и Вильгельмсхафен. Об этом 16 сентября написала газета Die Zeit, ссылаясь на собственные источники.

По данным издания, министр финансов Германии Олаф Шольц сделал министру финансов США Стивену Мнучину соответствующее предложение сначала устно, а 7 августа направил письмо с соглашением.

Сумма инвестиций правительства ФРГ на строительство портов достигала €1 млрд, рассказали собеседники журналистов.

Взамен Германия хотела, чтобы США отказались от новых санкций против "Северного потока – 2" – разрешили "беспрепятственное завершение" строительства и его эксплуатацию, пишет газета.

Die Zeit отмечает, что сжиженный газ через терминалы в Брунсбюттеле и Вильгельмсхафене хотят поставлять американские компании.

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сначала сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд, позже, по данным The New York Times, она выросла до почти $11 млрд. Его пополам финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

По состоянию на декабрь 2019 года было достроено 93,5% газопровода, сообщал официальный представитель оператора проекта – компании Nord Stream 2 AG – Йенс Мюллер.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Строительство газопровода было заморожено, поскольку в декабре 2019 года США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. Сразу после этого швейцарская компания Allseas приостановила работы по строительству "Северного потока – 2" и вывела из Балтийского моря свои суда-трубоукладчики"Газпром" заявил о привлечении к завершению проекта российских трубоукладчиков.

21 июля 2020 года Палата представителей, нижняя палата Конгресса США, приняла бюджет министерства обороны на 2021 финансовый год, который предусматривает новые санкции против "Северного потока – 2". 23 июля проект оборонного бюджета одобрил Сенат. Версии документов, принятых Палатой представителей и Сенатом, согласуют, после чего передадут на подпись президенту США Дональду Трампу.

Канцлер Германии Ангела Меркель еще 1 сентября утверждала, что "Северный поток – 2" достроят, несмотря на угрозы США. 8 сентября она сказала, что будет согласовывать любые действия против России в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального с европейскими партнерами, но еще не решила, затронут ли какие-либо действия против Москвы строительство газопровода.

11 сентября глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что строительство газопровода "Северный поток – 2" могут заморозить в качестве реакции на отравление Навального.

Теги: Россия, США, Германия, инвестиции, газопровод, сжиженный газ, Северный поток – 2, сделка
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