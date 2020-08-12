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Глава МИД Литвы: Власти Беларуси поставили Тихановскую перед тяжелым выбором

Власти Литвы способствовали приезду в страну оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. По информации министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса, Тихановской предложили покинуть Беларусь или другие "не очень удобные варианты".

Тихановская приехала в Литву 11 августа
Тихановская приехала в Литву 11 августа
Фото: EPA

Власти Беларуси поставили оппозиционного кандидата в президенты страны Светлану Тихановскую перед тяжелым выбором. Тихановская решила приехать в Литву, поскольку у нее была виза в эту страну, рассказал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью "Эхо Москвы".

"Я так понимаю, ей предложили, как мы уже говорили, не очень большой выбор: или покинуть страну, или другие какие-то не очень удобные варианты, скажем. И она решила приехать, поскольку у нее есть виза. И власти способствовали этому. Может, это тоже была часть плана, что она не будет в стране – меньше, скажем, будет причин для волнений", – рассказал Линкявичюс.

Отъезд Тихановской в Литву, по его словам, не обсуждался на высоком уровне между Вильнюсом и Минском.

Глава МИД Литвы повторил, что литовские власти ждут от Беларуси прекращения насилия над демонстрантами и диалога с ними.

Тихановской в Литве выделили жилье и предоставили охрану. Сейчас она в безопасности вместе с детьми. Оппозиционер прибыла в Литву после того, как ее около семи часов удерживали в Беларуси.

10 августа в штабе Тихановской сообщили, что она пропала – после подачи жалобы в Центризбирком страны на результаты голосования кандидат в президенты покинула здание ЦИК через другой выход. Позже в штабе сказали, что она вышла на связь. Линкявичюс сообщил 11 августа, что Тихановская приехала в ЛитвуВ штабе кандидата в президенты заявили, что ее вывезли по указанию властей Беларуси.

11 августа было опубликовано два видеообращения Тихановской. В одном она сообщила, что уехала из Беларуси к детямТихановская сказала, что "народ Беларуси сделал свой выбор", и призвала не выходить на акции протеста. Во втором ролике текст она читала с листа. В штабе предполагают, что Тихановскую могли заставить записать это видео.

С 9 августа в Беларуси проходят массовые протесты в связи с фальсификацией результатов президентских выборов. Во многих городах страны происходят стычки манифестантов и правоохранителей. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

За три дня были задержаны около 6 тыс. демонстрантов, как минимум один человек погиб, сотни получили травмы и ранения.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили СШАЕСУкраина, Польша, Литва и другие. В США и ЕС заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими.

Теги: Беларусь, оппозиция, Линас Линкявичюс, Минск, Вильнюс, МИД Литвы, силовики, акции протеста, Светлана Тихановская, протесты в Беларуси
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