Глава NASA заявил о намерении покинуть свой пост после победы Байдена на выборах президента США

Глава Национального космического агентства США Джим Брайденстайн сказал, что уйдет в отставку даже если новый президент Джо Байден попросит его остаться. До своего назначения Брайденстайн был конгрессменом от Республиканской партии.

Директор NASA Джим Брайденстайн заявил о намерении покинуть свой пост, если президентом США станет демократ Джо Байден. Об этом 8 ноября сообщило издание Aviation Week.

Глава Национального космического агентства США сказал, что уйдет в отставку даже если новый президент попросит его остаться. По его словам, он сделает это не из политических соображений, а для того, чтобы у NASA "был шанс преуспеть при новом руководстве".

Брайденстайн подчеркнул, что успех агентства – вопрос доверия между его главой и Белым домом.

"Безусловно, это был величайший опыт в моей жизни, и я очень за это благодарен. Но я не питаю иллюзий. Есть много людей, которые могут отлично поработать в качестве администраторов NASA", – сказал Брайденстайн.

Нынешний глава NASA – бывший конгрессмен-республиканец из Оклахомы. Он был назначен на этот пост Конгрессом США в апреле 2018 года по представлению президента Дональда Трампа.

В США 3 ноября проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами были республиканец, действующий глава Белого дома Дональд Трамп и демократ Байден. По данным, озвученным 7 ноября телеканалами CNN, ABC News и Fox News, Байден набрал от 273 до 290 голосов членов коллегии выборщиков, что гарантирует ему победу на выборах.

Байден после оглашения этих результатов заявил о своей победе, а Трамп – что подаст иски в суды и "не успокоится", пока не добьется "честного подсчета голосов", он считает, что "эти выборы еще далеки от завершения".

Байдена с победой на выборах президента США уже поздравили ряд политиков, в том числе канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Украины Владимир Зеленский.