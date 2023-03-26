Гондурас разорвал дипломатические отношения с Тайванем, признав его частью Китая

Гондурас был одной из 14 стран, которые признавали независимость Тайбэя от Пекина Фото: ЕРА

Правительство страны проинформировало Тайвань о разрыве связей, указав, что "Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая".

"Правительство Республики Гондурас признает существование единого Китая в мире, а также то, что правительство КНР представляет Китай в целом", – говорится в заявлении министерства иностранных дел Гондураса, которое цитирует телеканал.

Он отмечает, что КНР отказывается поддерживать дипломатические отношения с любой страной, признающей независимость Тайваня. Гондурас до сих пор был одним из 14 государств, которые признавали независимость Тайбэя от Пекина.

Власти Тайваня уже подтвердили разрыв отношений с Гондурасом.

"Для защиты национального суверенитета и достоинства мы решили немедленно прекратить дипломатические отношения с Гондурасом и приостановить все планы двустороннего сотрудничества", – заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Джозеф Ву, добавив, что Тайвань просит Гондурас закрыть свое посольство в Тайбэе.

Китай также подтвердил этот шаг, заявив, что 26 марта он подписал совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений с Гондурасом.