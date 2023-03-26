Гондурас разорвал дипломатические отношения с Тайванем, признав его частью Китая

Правительство страны проинформировало Тайвань о разрыве связей, указав, что "Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая".
"Правительство Республики Гондурас признает существование единого Китая в мире, а также то, что правительство КНР представляет Китай в целом", – говорится в заявлении министерства иностранных дел Гондураса, которое цитирует телеканал.
Он отмечает, что КНР отказывается поддерживать дипломатические отношения с любой страной, признающей независимость Тайваня. Гондурас до сих пор был одним из 14 государств, которые признавали независимость Тайбэя от Пекина.
Власти Тайваня уже подтвердили разрыв отношений с Гондурасом.
"Для защиты национального суверенитета и достоинства мы решили немедленно прекратить дипломатические отношения с Гондурасом и приостановить все планы двустороннего сотрудничества", – заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Джозеф Ву, добавив, что Тайвань просит Гондурас закрыть свое посольство в Тайбэе.
Китай также подтвердил этот шаг, заявив, что 26 марта он подписал совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений с Гондурасом.
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, там сохраняются флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти Коммунистической партии Китая. Согласно официальной позиции КНР, остров считается одной из провинций Китая.
В 2022 году наблюдалась эскалация отношений между Тайванем и Китаем на фоне визитов на Тайвань американских чиновников, в частности тогдашнего спикера Палаты представителей США Ненси Пелоси. В ответ в МИД КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань "серьезно влияет" на отношения Китая и США.
После этого визита вооруженные силы Китая проводили военные учения вокруг Тайваня.
По данным Центрального разведывательного управления США, Китай рассматривает планы силового взятия под контроль Тайваня до 2027 года.
Глава МИД Тайваня Джозеф Ву в интервью Sky News заявлял, что Китай, вероятно, вторгнется на Тайвань в 2027 году, когда Си Цзиньпин будет баллотироваться на четвертый срок в качестве президента КНР.