Горбачев назвал ошибку Лукашенко во время протестов в Беларуси

По мнению бывшего президента СССР Михаила Горбачева, президенту Беларуси Александру Лукашенко следовало раньше обратиться за поддержкой к рабочим промышленных предприятий.

Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает ошибкой президента Беларуси Александра Лукашенко, что он поздно обратился за поддержкой к рабочим. Об этом Горбачев заявил в интервью "Комсомольской правде", которое вышло 18 августа.

"Лукашенко за поддержкой обратился к рабочим промышленных предприятий. Но, кажется, поздно", – сказал Горбачев.

По его мнению, Лукашенко следовало обратиться за поддержкой раньше.

В то же время, по словам Горбачева, во время распада СССР он тоже обращался за поддержкой к рабочим.

"Но нужной поддержки не получилось. А свалить на рабочих – это я не склонен".

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, трое участников митингов погибли, однако правозащитники и белорусские СМИ сообщают о пяти жертвах. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

С 17 августа многие промышленные гиганты страны вышли на общенациональную забастовку. К ним присоединились работники государственных телеканалов. В Минске 19 августа сотрудники ОМОН разгоняли митингующих, которые собрались у проходной Минского тракторного завода.