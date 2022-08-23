IMAX запретила российским кинотеатрам показывать фильмы на своем оборудовании

"Технически проектор может показать любой фильм. Другой вопрос, что показать фильм в формате IMAX без разрешения IMAX нельзя. Даже российские фильмы в этом формате – "Движение вверх", "Сталинград" — сейчас, к сожалению, показывать мы не можем, потому что есть прямой запрет со стороны компании на использование формата", – рассказал он.

Васясин уверен, что IMAX вернется в Россию при первой же возможности, в ином случае кинотеатры намерены судиться с компанией из-за нарушения контрактов, а также начать показы на оборудовании IMAX фильмов в другом формате.