IMAX запретила российским кинотеатрам показывать фильмы на своем оборудовании

"Технически проектор может показать любой фильм. Другой вопрос, что показать фильм в формате IMAX без разрешения IMAX нельзя. Даже российские фильмы в этом формате – "Движение вверх", "Сталинград" — сейчас, к сожалению, показывать мы не можем, потому что есть прямой запрет со стороны компании на использование формата", – рассказал он.
Васясин уверен, что IMAX вернется в Россию при первой же возможности, в ином случае кинотеатры намерены судиться с компанией из-за нарушения контрактов, а также начать показы на оборудовании IMAX фильмов в другом формате.
Всего с момента полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля, согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ уже ушли более 1000 компаний.
Среди прочих о приостановке работы в России заявили платежные системы PayPal, Visa и MasterCard, ретейлеры IKEA и Jysk, технологические компании Apple и Microsoft, а также крупнейшие сети общественного питания KFC и McDonald's.
25 июля член совета Ассоциации владельцев кинотеатров в России Роман Исаев в интервью каналу "Настоящее время" заявил, что IMAX покинула российский рынок и все ее сотрудники уволены.