ГОРДОН
 
 
МИР

IMAX запретила российским кинотеатрам показывать фильмы на своем оборудовании

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В российских кинотеатрах запретили показывать фильмы в формате IMAX
В российских кинотеатрах запретили показывать фильмы в формате IMAX
Фото: ЕРА

Канадская компания IMAX запретила российским киносетям использовать свое оборудование для показа фильмов. Об этом в опубликованном 23 августа интервью РБК рассказал генеральный директор объединенной киносети "Синема парк" и "Формула кино" Алексей Васясин.

"Технически проектор может показать любой фильм. Другой вопрос, что показать фильм в формате IMAX без разрешения IMAX нельзя. Даже российские фильмы в этом формате – "Движение вверх", "Сталинград" — сейчас, к сожалению, показывать мы не можем, потому что есть прямой запрет со стороны компании на использование формата", – рассказал он.

Васясин уверен, что IMAX вернется в Россию при первой же возможности, в ином случае кинотеатры намерены судиться с компанией из-за нарушения контрактов, а также начать показы на оборудовании IMAX фильмов в другом формате.

Контекст:

Всего с момента полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля, согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ уже ушли более 1000 компаний.

Среди прочих о приостановке работы в России заявили платежные системы PayPal, Visa и MasterCard, ретейлеры IKEA и Jysk, технологические компании Apple и Microsoft, а также крупнейшие сети общественного питания KFC и McDonald's.

25 июля член совета Ассоциации владельцев кинотеатров в России Роман Исаев в интервью каналу "Настоящее время" заявил, что IMAX покинула российский рынок и все ее сотрудники уволены.

Теги: Россия, кино, санкции, запрет, технологии, кинотеатр, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Музыканты ВСУ спели гимн сечевых стрельцов на фоне самого большого флага Украины. Видео
  Музыканты ВСУ спели гимн сечевых стрельцов на фоне самого большого флага Украины. Видео
Галкин выступил в Варшаве в одежде цветов украинского флага. Видео
Галкин выступил в Варшаве в одежде цветов украинского флага. Видео
"Красивая украинка". В сети обсуждают новые снимки звезды сериала "Танька и Володька" Песик
"Красивая украинка". В сети обсуждают новые снимки звезды сериала "Танька и Володька" Песик
Пес Патрон "возглавил" департамент коммуникаций благотворительной организации UAnimals
Пес Патрон "возглавил" департамент коммуникаций благотворительной организации UAnimals
Вакарчук, Свитолина, Осадчая, Горбунов, Ефросинина, Каменских, Тарабарова поздравили украинцев с Днем флага
Вакарчук, Свитолина, Осадчая, Горбунов, Ефросинина, Каменских, Тарабарова поздравили украинцев с Днем флага
  СТБ анонсировал премьеру нового сезона шоу "Холостяк", которое было отснято до нападения РФ на Украину
  СТБ анонсировал премьеру нового сезона шоу "Холостяк", которое было отснято до нападения РФ на Украину
  Украинец с помощью 20 тыс пластиковых крышек воссоздал на своем доме узоры в стиле вышиванки. Видео
  Украинец с помощью 20 тыс пластиковых крышек воссоздал на своем доме узоры в стиле вышиванки. Видео
"Нет слов", "Перехватывает дыхание". 55-летняя Кидман показала мускулы и рельеф груди
"Нет слов", "Перехватывает дыхание". 55-летняя Кидман показала мускулы и рельеф груди
Участники Kalush Orchestra показали своих матерей. Фото
Участники Kalush Orchestra показали своих матерей. Фото
Каменских показала свою постель и рассказала, что делает перед сном
Каменских показала свою постель и рассказала, что делает перед сном
"Тебя ждут перипетии. Приготовсья к дисфункции". Брат Аффлека публично обратился к Лопес после того, как не пришел к ним на свадьбу
"Тебя ждут перипетии. Приготовсья к дисфункции". Брат Аффлека публично обратился к Лопес после того, как не пришел к ним на свадьбу
Анатолий Анатолич: Бизнес должен работать, дети радоваться, женщины ходить на маникюр и в спортзал. За это ВСУ сражается с врагом
Анатолий Анатолич: Бизнес должен работать, дети – радоваться, женщины – ходить на маникюр и в спортзал. За это ВСУ сражается с врагом
"Слишком горячая пани". alyona alyona станцевала в бикини. Видео
"Слишком горячая пани". alyona alyona станцевала в бикини. Видео
"Україно, ми з тобою!" Главный раввин Украины записал песню. Видео
"Україно, ми з тобою!" Главный раввин Украины записал песню. Видео
"Кто мог подумать, что сбор меда станет моим любимым занятием". Бекхэм в спецкомбинизоне показал, как работает на собственной пасеке. Видео
"Кто мог подумать, что сбор меда станет моим любимым занятием". Бекхэм в спецкомбинизоне показал, как работает на собственной пасеке. Видео
"Уже тогда конфликты закончились нашей победой". Скрипка вспомнил, как в Москве ногой врезал Дугину в челюсть
"Уже тогда конфликты закончились нашей победой". Скрипка вспомнил, как в Москве ногой врезал Дугину в челюсть
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Где, черт возьми, я должна взять мужчину?" После заявления о разводе Наталья Кличко пожаловалась на трудности в быту (361065)
2
"Вот так надо встречать на Западе всех русских артистов". Гордон показал, как в Монако оскорбили и унизили Киркорова (264535)
3
"Нужно вернуться в реальность, а не хочется". 48-летняя Наталья Кличко после заявления о разводе показала новое селфи (212596)
4
Демин о разводе Кличко: Его сердце занято не только Кием, Хоривом и Щеком, а есть еще Лыбидь, о которой он скоро расскажет (186001)
5
40-летняя Мейхер показала свою фигуру сзади, снявшись без бюстгальтера (148893)
6
33-летняя Мишина показала, какое упражнение делает каждое утро, чтобы оставался плоским живот (64864)
7
"Горячая тема". 49-летняя Клум снялась топлес и показала вид вблизи (51148)
8
Больше не вместе. Семь известных украинских пар, которые объявили о расставании во время войны (37464)
 
 
 
 