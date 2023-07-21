"Именно так выглядит международное право в действии". В Офисе президента Украины отреагировали на решение правительства ЮАР запросить ордер на арест Путина

21 июля оппозиционная партия ЮАР "Демократический альянс" сообщила, что прокуратура республики 17 июля получила официальный запрос от правительства страны о выдаче ордера на арест президента страны-агрессора РФ Владимира Путина, который подозревается в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.
"Правительство ЮАР обратилось в суд за ордером на арест Путина. Именно так выглядит международное право в действии. Если все остальные будут действовать сугубо в рамках жестких юридических процедур по отношению к России, ситуация кардинально изменится", – написал советник главы ОП, комментируя эту информацию.
Подоляк убежден, что Москва научится соблюдать законы, как только убедится, что за ними стоит реальная сила.
Уряд ПАР звернувся до суду по ордер на арешт Путіна. Саме такий вигляд і має міжнародне право в дії. Якщо всі інші діятимуть суто в межах жорстких юридичних процедур щодо Росії, ситуація кардинально зміниться. Невідворотність покарання, оперативність рішень, демонстративність…— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 21, 2023
дд
17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию. Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого, отметили в Офисе генпрокурора Украины.
Спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя решение МУС, заявил, что в Кремле "саму постановку вопроса считают возмутительной и неприемлемой". Однако главный прокурор МУС Карим Хан 17 марта заявил, что Путин может предстать перед судом, несмотря на аргументы Москвы о том, что на Россию не распространяются решения Международного уголовного суда.
ЮАР пригласила Путина на 15-й экономический саммит БРИКС, который состоится 22–24 августа. ЮАР ратифицировала Римский статут и обязана арестовать Путина, если он приедет туда. Об этом, в частности, заявляли некоторые чиновники этой страны. Однако Рамафоса на протяжении нескольких месяцев пытался найти возможное решение, отмечало издание The Moscow Times. СМИ писали, что страна ведет переговоры с российскими коллегами о том, чтобы Путин участвовал в саммите по Zoom, чтобы избежать необходимости ареста.
19 июля сайт президента ЮАР сообщил, что Путина на саммите БРИКС в ЮАР заменит глава МИД РФ Лавров. В Кремле заявили, что Путин примет участие в саммите в формате онлайн, а Лавров – офлайн.
В 2015 году ЮАР уже отказывалась выполнить ордер МУС на арест тогдашнего президента Судана Омара аль-Башира, когда он присутствовал на саммите Африканского союза в стране. Бывший президент ЮАР Джейкоб Зума предложил выйти из МУС в 2016 году, но позже от этого плана отказались, напомнило Bloomberg.