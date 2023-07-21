"Именно так выглядит международное право в действии". В Офисе президента Украины отреагировали на решение правительства ЮАР запросить ордер на арест Путина

Подоляк убежден, что Россия научится следовать законам, когда убедится, что за ними стоит реальная сила Фото: president.gov.ua

21 июля оппозиционная партия ЮАР "Демократический альянс" сообщила, что прокуратура республики 17 июля получила официальный запрос от правительства страны о выдаче ордера на арест президента страны-агрессора РФ Владимира Путина, который подозревается в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.

"Правительство ЮАР обратилось в суд за ордером на арест Путина. Именно так выглядит международное право в действии. Если все остальные будут действовать сугубо в рамках жестких юридических процедур по отношению к России, ситуация кардинально изменится", – написал советник главы ОП, комментируя эту информацию.

Подоляк убежден, что Москва научится соблюдать законы, как только убедится, что за ними стоит реальная сила.

Уряд ПАР звернувся до суду по ордер на арешт Путіна. Саме такий вигляд і має міжнародне право в дії. Якщо всі інші діятимуть суто в межах жорстких юридичних процедур щодо Росії, ситуація кардинально зміниться. Невідворотність покарання, оперативність рішень, демонстративність… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 21, 2023

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