Правительство ЮАР запросило ордер на арест Путина в случае его приезда на саммит БРИКС

Отмечается, что этот факт был подтвержден в постановлении, вынесенном утром Высоким судом провинции Гаутенг. "Демократический альянс" требовал от суда подтвердить, что ЮАР не может избежать выполнения ордера Международного уголовного суда на арест Путина.

"Благодаря постоянному политическому и юридическому давлению "Демократического альянса", направленному на обеспечение соблюдения международных обязательств нашей страны, 17 июля правительство официально инициировало процесс ареста Владимира Путина, если он ступит на нашу землю, – сказано в сообщении на сайте партии. – Несмотря на все усилия президента [ЮАР] Сирила Рамафосы укрыть Путина от ответственности за его предполагаемые военные преступления, в том числе с помощью его абсурдного заявления о том, что конституция ЮАР каким-то образом запрещает ему выполнять директивы МУС, теперь ясно, что приверженность "Демократического альянса" справедливости и верховенству закона полностью оправдалась".

Таким образом, правительство ЮАР признало, что не выполнило свои международные обязательства, не выдав ордер на арест Путина в случае его въезда в страну, написало издание News24.

Кроме ЮАР и России членами БРИКС являются Бразилия, Индия и КНР.