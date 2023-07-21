Правительство ЮАР запросило ордер на арест Путина в случае его приезда на саммит БРИКС

Отмечается, что этот факт был подтвержден в постановлении, вынесенном утром Высоким судом провинции Гаутенг. "Демократический альянс" требовал от суда подтвердить, что ЮАР не может избежать выполнения ордера Международного уголовного суда на арест Путина.
"Благодаря постоянному политическому и юридическому давлению "Демократического альянса", направленному на обеспечение соблюдения международных обязательств нашей страны, 17 июля правительство официально инициировало процесс ареста Владимира Путина, если он ступит на нашу землю, – сказано в сообщении на сайте партии. – Несмотря на все усилия президента [ЮАР] Сирила Рамафосы укрыть Путина от ответственности за его предполагаемые военные преступления, в том числе с помощью его абсурдного заявления о том, что конституция ЮАР каким-то образом запрещает ему выполнять директивы МУС, теперь ясно, что приверженность "Демократического альянса" справедливости и верховенству закона полностью оправдалась".
Таким образом, правительство ЮАР признало, что не выполнило свои международные обязательства, не выдав ордер на арест Путина в случае его въезда в страну, написало издание News24.
Кроме ЮАР и России членами БРИКС являются Бразилия, Индия и КНР.
17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию. Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого, отметили в Офисе генпрокурора Украины.
Спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя решение МУС, заявил, что в Кремле "саму постановку вопроса считают возмутительной и неприемлемой". Однако главный прокурор МУС Карим Хан 17 марта заявил, что Путин может предстать перед судом, несмотря на аргументы Москвы о том, что на Россию не распространяются решения Международного уголовного суда.
ЮАР пригласила Путина на 15-й экономический саммит БРИКС, который состоится 22–24 августа. ЮАР ратифицировала Римский статут и обязана арестовать Путина, если он приедет туда. Об этом, в частности, заявляли некоторые чиновники этой страны. Однако Рамафоса на протяжении нескольких месяцев пытался найти возможное решение, отмечало издание The Moscow Times. СМИ писали, что страна ведет переговоры с российскими коллегами о том, чтобы Путин участвовал в саммите по Zoom, чтобы избежать необходимости ареста.
19 июля сайт президента ЮАР сообщил, что Путина на саммите БРИКС в ЮАР заменит глава МИД РФ Лавров. В Кремле заявили, что Путин примет участие в саммите в формате онлайн, а Лавров – офлайн.
В 2015 году ЮАР уже отказывалась выполнить ордер МУС на арест тогдашнего президента Судана Омара аль-Башира, когда он присутствовал на саммите Африканского союза в стране. Бывший президент ЮАР Джейкоб Зума предложил выйти из МУС в 2016 году, но позже от этого плана отказались, напомнило Bloomberg.