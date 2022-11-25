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Из Кремля уходит чиновник, который должен был курировать президентскую кампанию 2024 года – СМИ

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Президентской кампанией 2024 года должен был заниматься Харичев
Президентской кампанией 2024 года должен был заниматься Харичев
Фото: depositphotos.com

Глава управления Администрации президента РФ по обеспечению дел Госсовета Александр Харичев, который курировал все российские выборы, в ближайшее время уйдет в отставку. Об этом 25 ноября сообщила "Медуза" со ссылкой на троих собеседников, близких к Кремлю.

По информации издания, Харичев также должен был заниматься президентской кампанией 2024 года. 

Два собеседника "Медузы" сообщили, что чиновник покинет свой пост "по состоянию здоровья", которое "надо поправить после нескольких лет нервной работы". Еще один источник заявил, что на отставке Харичева настаивают "высокопоставленные силовики". По словам собеседника, у них "возникли претензии" к организации "референдумов" о присоединении к России оккупированных территорий четырех украинских областей. В частности, силовиков удивило, "как на кампаниях тратятся деньги", и поразил "масштаб трат", отметил собеседник "Медузы".

В качестве возможного преемника источники "Медузы" назвали главу департамента "Росатома" по работе с регионами Андрея Полосина. Именно эту должность в свое время занимал в "Росатоме" сам Харичев, а Полосин тогда был его заместителем, говорится в материале. Собеседники "Медузы" заявили, что в случае назначения Полосина в работе АП на выборах "станет больше огонька".


Контекст:

Харичев – один из самых опытных соратников Сергея Кириенко, отметила "Медуза". В 2016-м Кириенко перешел на работу в Кремль, и вскоре к нему присоединился и Харичев. Команда Харичева в последние годы занимались проведением избирательных кампаний. В частности, он курировал президентские выборы 2018 года и выборы в Госдуму в 2021 году.

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России. О непризнании результатов псевдореферендумов заявил ряд стран. ООН также осудила проведение "референдумов" оккупантами. Против России ввели новые экономические санкции СШАВеликобритания и Канада.

Теги: Россия, выборы, Кремль, Госдума, Росатом
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