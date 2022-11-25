Из Кремля уходит чиновник, который должен был курировать президентскую кампанию 2024 года – СМИ

По информации издания, Харичев также должен был заниматься президентской кампанией 2024 года.

Два собеседника "Медузы" сообщили, что чиновник покинет свой пост "по состоянию здоровья", которое "надо поправить после нескольких лет нервной работы". Еще один источник заявил, что на отставке Харичева настаивают "высокопоставленные силовики". По словам собеседника, у них "возникли претензии" к организации "референдумов" о присоединении к России оккупированных территорий четырех украинских областей. В частности, силовиков удивило, "как на кампаниях тратятся деньги", и поразил "масштаб трат", отметил собеседник "Медузы".

В качестве возможного преемника источники "Медузы" назвали главу департамента "Росатома" по работе с регионами Андрея Полосина. Именно эту должность в свое время занимал в "Росатоме" сам Харичев, а Полосин тогда был его заместителем, говорится в материале. Собеседники "Медузы" заявили, что в случае назначения Полосина в работе АП на выборах "станет больше огонька".



