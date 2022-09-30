Израиль отзывает своих солдат, которые имеют российский паспорт и находятся в России – СМИ

"Израильский чиновник говорит, что армия приказывает всем солдатам с российскими паспортами, которые находятся в России, немедленно вернуться в Израиль", – заявил он.

#BREAKING Israeli official says the army orders all his soldiers with Russian passports who are in Russia to return to Israel immediately @BarakRavid — Guy Elster (@guyelster) September 30, 2022

21 сентября портал NEWSru.co.il сообщил, что премьер-министр Израиля Яир Лапид попросил авиакомпанию El Al увеличить количество рейсов из России после объявления о частичной мобилизации в РФ. Также он поручил правительству принимать больше иммигрантов, приняв меры для выдачи виз и размещения по прибытию.