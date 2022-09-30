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Израиль отзывает своих солдат, которые имеют российский паспорт и находятся в России – СМИ

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В армии Израиля приказали солдатам немедленно вернуться в страну
В армии Израиля приказали солдатам немедленно вернуться в страну
Фото: EPA

Израиль отзывает своих солдат с российскими паспортами. Об этом заявил 30 сентября редактор Walla Гай Элстер в Twitter, ссылаясь на израильского чиновника.

"Израильский чиновник говорит, что армия приказывает всем солдатам с российскими паспортами, которые находятся в России, немедленно вернуться в Израиль", – заявил он.

21 сентября портал NEWSru.co.il сообщил, что премьер-министр Израиля Яир Лапид попросил авиакомпанию El Al увеличить количество рейсов из России после объявления о частичной мобилизации в РФ. Также он поручил правительству принимать больше иммигрантов, приняв меры для выдачи виз и размещения по прибытию.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки гуманитарной помощи населению и оборонной продукции для армии. В рамках помощи Украине Израиль открыл полевой госпиталь во Львове и передал несколько бронированных машин скорой помощи. Также Израиль передает Украине защитные шлемы, бронежилеты, костюмы для саперов и противогазы.

Вместе с тем Израиль отклонил просьбу США разрешить Берлину поставлять Украине противотанковые ракеты, произведенные в Германии по израильской лицензии, сообщило в мае издание Axios.

Украинские власти неоднократно упрекали Израиль в недостаточной поддержке Украины. Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что Израиль с начала полномасштабной агрессии РФ принял стратегическое решение помогать Украине, но не пересекая "красные линии" и "не ставя под удар национальные интересы".

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому изданию Ouest-France, которое вышло 23 сентября, заявил, что с начала полномасштабной российской агрессии Израиль, несмотря на многократные просьбы Украины, не предоставляет ей военной помощи.

Теги: Россия, Израиль, армия, война, паспорт, чиновники
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