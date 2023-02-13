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Израильская группа помощи пострадавшим от землетрясения покидает Турцию из-за угрозы безопасности

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В United Hatzalah отчитались, что за время миссии смогли спасти в Турции 15 человек
В United Hatzalah отчитались, что за время миссии смогли спасти в Турции 15 человек
Фото: unitedhatzalahofisrael / Instagram

Израильская волонтерская организация по оказанию медпомощи United Hatzalah 12 февраля сообщила, что прекращает свою миссию в Турции и возвращается в Израиль досрочно из соображений безопасности. Об этом написало издание Times of Israel.

United Hatzalah направила группу из примерно 40 добровольцев, в основном медицинских работников, которые помогали в спасательных работах на юге Турции, особенно в Кахраманмараше – одном из городов, наиболее сильно пострадавших от землетрясений. Работать в Турции волонтеры начали 8 февраля, о чем сообщили в своем Instagram.

Первоначально планировалось, что делегация вернется через 10 дней. Однако вице-президент организации Дови Майзелони сообщил, что волонтеры решили вернуться раньше из-за "конкретной и непосредственной угрозы".

Говоря о причинах досрочного свертывания операции, он указал на две общие проблемы: близость к сирийской границе и турецкому городу Газиантеп, в котором на протяжении многих лет наблюдалась активность "Исламского государства", а также растущие беспорядки среди граждан Турции из-за плохой реакции их правительства на землетрясение.

Представитель United Hatzalah заявил, что жители Кахраманмараша и его окрестностей все больше разочаровываются в действиях правительства по борьбе с землетрясениями, особенно в решении быстро похоронить жертв в братских могилах, и есть опасения, что это может привести к насилию.

"В адрес различных международных делегаций поступали угрозы похитить людей и потребовать за них выкуп, чтобы правительство не смогло выполнить свой план. Не только израильская команда сворачивает работу, но и многие другие команды тоже начали сворачиваться из-за того, как местные жители восприняли сообщение правительства", – сказал он.

В United Hatzalah отчитались, что за время миссии смогли спасти в Турции 15 человек.

Times of Israel уточняет, что 11 февраля австрийские военные и немецкие гражданские спасатели приостановили свои поисковые операции в Турции из-за ухудшения ситуации с безопасностью.

Представитель австрийской армии заявил, что имели место "столкновения между группировками", не уточнив подробностей. Он сообщил, что 82 солдата из подразделения по оказанию помощи при стихийных бедствиях австрийских вооруженных сил укрылись в южной провинции Хатай "в базовом лагере с другими международными организациями, ожидая указаний".

Аналогичное решение о прекращении спасательных операций было принято в Германии Федеральным агентством технической помощи и неправительственной организацией ISAR Germany, специализирующейся на оказании помощи жертвам стихийных бедствий.

"В последние часы ситуация с безопасностью в провинции Хатай, по-видимому, изменилась. Поступает все больше и больше сообщений о столкновениях между различными группировками. Также прозвучали выстрелы", – заявил представитель ISAR Стефан Хайне.

В результате немецкие группы "пока остаются в общем базовом лагере" и возобновят свои поиски, когда турецкие органы гражданской защиты "сочтут это достаточно безопасным", сказал Хайне.

Контекст:

6 февраля ночью на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии произошло мощное землетрясение.

Его эпицентр находился в турецкой провинции Кахраманмараш, магнитуда составила 7,7. Толчки также ощущались в соседних странах – Ливане, Израиле, на Кипре, в Румынии, Грузии и других. Днем 6 февраля произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6.

По состоянию на 12 февраля официальное количество жертв составляет 28 тыс. человек. Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс считает, что эта цифра может вырасти вдвое

Всего, по данным турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям, зафиксирован 1891 подземный толчок. 

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Германия, Турция, Израиль, землетрясение, добровольцы, угрозы, беспорядки, помощь, безопасность
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