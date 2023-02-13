Израильская группа помощи пострадавшим от землетрясения покидает Турцию из-за угрозы безопасности

В United Hatzalah отчитались, что за время миссии смогли спасти в Турции 15 человек Фото: unitedhatzalahofisrael / Instagram

United Hatzalah направила группу из примерно 40 добровольцев, в основном медицинских работников, которые помогали в спасательных работах на юге Турции, особенно в Кахраманмараше – одном из городов, наиболее сильно пострадавших от землетрясений. Работать в Турции волонтеры начали 8 февраля, о чем сообщили в своем Instagram.

Первоначально планировалось, что делегация вернется через 10 дней. Однако вице-президент организации Дови Майзелони сообщил, что волонтеры решили вернуться раньше из-за "конкретной и непосредственной угрозы".

Говоря о причинах досрочного свертывания операции, он указал на две общие проблемы: близость к сирийской границе и турецкому городу Газиантеп, в котором на протяжении многих лет наблюдалась активность "Исламского государства", а также растущие беспорядки среди граждан Турции из-за плохой реакции их правительства на землетрясение.

Представитель United Hatzalah заявил, что жители Кахраманмараша и его окрестностей все больше разочаровываются в действиях правительства по борьбе с землетрясениями, особенно в решении быстро похоронить жертв в братских могилах, и есть опасения, что это может привести к насилию.

"В адрес различных международных делегаций поступали угрозы похитить людей и потребовать за них выкуп, чтобы правительство не смогло выполнить свой план. Не только израильская команда сворачивает работу, но и многие другие команды тоже начали сворачиваться из-за того, как местные жители восприняли сообщение правительства", – сказал он.

В United Hatzalah отчитались, что за время миссии смогли спасти в Турции 15 человек.

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Times of Israel уточняет, что 11 февраля австрийские военные и немецкие гражданские спасатели приостановили свои поисковые операции в Турции из-за ухудшения ситуации с безопасностью.

Представитель австрийской армии заявил, что имели место "столкновения между группировками", не уточнив подробностей. Он сообщил, что 82 солдата из подразделения по оказанию помощи при стихийных бедствиях австрийских вооруженных сил укрылись в южной провинции Хатай "в базовом лагере с другими международными организациями, ожидая указаний".

Аналогичное решение о прекращении спасательных операций было принято в Германии Федеральным агентством технической помощи и неправительственной организацией ISAR Germany, специализирующейся на оказании помощи жертвам стихийных бедствий.

"В последние часы ситуация с безопасностью в провинции Хатай, по-видимому, изменилась. Поступает все больше и больше сообщений о столкновениях между различными группировками. Также прозвучали выстрелы", – заявил представитель ISAR Стефан Хайне.

В результате немецкие группы "пока остаются в общем базовом лагере" и возобновят свои поиски, когда турецкие органы гражданской защиты "сочтут это достаточно безопасным", сказал Хайне.