Каспаров ответил на вопрос, опасается ли отравления "Новичком"

Каспаров: Полностью отказываться от собственного образа жизни – это просто их радовать раньше времени Фото: EPA

Гордон спросил у собеседника, который уехал из России в США в 2013 году, обвинив российские власти в политических преследованиях, пересмотрел ли он систему своей безопасности после отравления ядом из группы "Новичок" российских политиков Алексея Навального и Владимира Кара-Мурзы – младшего и поэта Дмитрия Быкова.

"Ну, есть вещи, которые мы контролируем... Вы можете какие-то вещи исключить из своего, говоря шахматным языком, дебютного репертуара. То есть можно не ездить в какие-то страны. Естественно, количество стран, которые я не готов посещать, – этот список резко вырос. Ну пока мне хватает тех стран, куда я могу ездить для лекций и выступлений", – сказал Каспаров.

Он отметил, что также, к примеру, никогда не будет пить чай с незнакомцами или с людьми, в которых не уверен.

При этом, убежден политик, полностью защитить свою жизнь нереально.

"А дальше наступает момент, когда [возникает вопрос]: а что вы можете сделать? Если они по-настоящему готовы пойти до конца – боюсь, что никто в этой жизни не может себя полностью защитить. Тем более с моим образом жизни, который связан с общением с людьми. Да, я пытаюсь как бы избегать каких-то крайностей, но полностью отказываться от собственного образа жизни – это просто их радовать раньше времени", – сказал Каспаров.

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