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Кличко в Давосе намекнул Германии, что Лейпциг и Дрезден могут заинтересовать Россию – Романенко

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Виталий Кличко: Не забывайте, часть Германии тоже когда-то была частью советской империи
Виталий Кличко: Не забывайте, часть Германии тоже когда-то была частью советской империи
Фото: Віталій Кличко / Facebook

Политолог, шеф-редактор информационно-аналитического портала "Хвиля", соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко обратил внимание на слова мэра Киева Виталия Кличко, с которыми тот обратился к Германии в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом Романенко написал 27 мая в своем Facebook.

"Кличко в Давосе намекнул Германии, что Лейпциг и Дрезден могут заинтересовать Россию как "исконно русские территории", – написал политолог.

Он процитировал эту часть речи Кличко: "Нам нужны быстрые решения по поставке оружия для обороны. Потому что, опять же, мы воюем не только за себя, но и за каждого из вас. Потому что никто не знает, как далеко зайдут планы России. А зайдут они, скорее всего, так далеко, как им разрешат. И не забывайте, часть Германии тоже когда-то была частью советской империи".

https://www.facebook.com/yuriy.romanenko/posts/5409990909022596

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляет Украине финансовую помощьпомогает лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. В 2021 году Берлин блокировал поставки оружия Украине через НАТО, когда США предупреждали о возможном новом вторжении России.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля ФРГ изменила позицию и согласилась поставлять вооружение. Однако в апреле Bild написал, что правительство Германии вычеркнуло все тяжелое вооружение из списка военной помощи Украине.

Последние несколько месяцев Германия отказывалась поставить Украине боевые машины пехоты Marder, ссылаясь на собственные нужды в этой бронетехнике. Однако журналисты Bild выяснили, что в распоряжении Германии имеется как минимум 62 свободные Marder, которые нигде не задействованы.

Теги: Виталий Кличко, Германия, Всемирный экономический форум, Давос, ФРГ, Юрий Романенко, война России против Украины
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