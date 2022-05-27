Кличко в Давосе намекнул Германии, что Лейпциг и Дрезден могут заинтересовать Россию – Романенко

"Кличко в Давосе намекнул Германии, что Лейпциг и Дрезден могут заинтересовать Россию как "исконно русские территории", – написал политолог.

Он процитировал эту часть речи Кличко: "Нам нужны быстрые решения по поставке оружия для обороны. Потому что, опять же, мы воюем не только за себя, но и за каждого из вас. Потому что никто не знает, как далеко зайдут планы России. А зайдут они, скорее всего, так далеко, как им разрешат. И не забывайте, часть Германии тоже когда-то была частью советской империи".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляет Украине финансовую помощь, помогает лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. В 2021 году Берлин блокировал поставки оружия Украине через НАТО, когда США предупреждали о возможном новом вторжении России.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля ФРГ изменила позицию и согласилась поставлять вооружение. Однако в апреле Bild написал, что правительство Германии вычеркнуло все тяжелое вооружение из списка военной помощи Украине.

Последние несколько месяцев Германия отказывалась поставить Украине боевые машины пехоты Marder, ссылаясь на собственные нужды в этой бронетехнике. Однако журналисты Bild выяснили, что в распоряжении Германии имеется как минимум 62 свободные Marder, которые нигде не задействованы.