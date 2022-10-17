Количество голодающих может вырасти на 70 млн из-за войны России против Украины – Блинкен

В начале 2022 года более 190 млн человек испытали острую нехватку продовольствия Фото: depositphotos.com

"Совокупное воздействие глобальной пандемии, растущее давление климатического кризиса, высокие цены на энергоносители и удобрения, а также вооруженные конфликты, в том числе жестокая агрессивная война России против Украины, нарушили цепочки производства и поставок и резко усилили глобальную нехватку продовольствия, особенно для наиболее уязвимых", – сказал он.

Блинкен напомнил, что в сентябре США объявили о помощи на сумму более $2,9 млрд для решения проблемы глобальной продовольственной безопасности. Это объявление основано на помощи США в размере $6,9 млрд для поддержки глобальной продовольственной безопасности, уже выделенной в этом году.

"Эта помощь будет спасать жизни посредством экстренных мер и инвестировать в среднесрочную и долгосрочную помощь в области продовольственной безопасности, чтобы защитить наиболее уязвимое население мира, часто женщин и детей, от эскалации глобального кризиса в области продовольственной безопасности", – добавил госсекретарь.

Он отметил, что продовольственная безопасность является вопросом острой глобальной неотложности.