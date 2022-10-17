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Количество голодающих может вырасти на 70 млн из-за войны России против Украины – Блинкен

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В начале 2022 года более 190 млн человек испытали острую нехватку продовольствия
В начале 2022 года более 190 млн человек испытали острую нехватку продовольствия
Фото: depositphotos.com

В начале 2022 года более 190 млн человек испытали острую нехватку продовольствия, а война России против Украины может увеличить это количество еще на 70 млн. Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена, опубликованном 16 октября по случаю Всемирного дня продовольствия.

"Совокупное воздействие глобальной пандемии, растущее давление климатического кризиса, высокие цены на энергоносители и удобрения, а также вооруженные конфликты, в том числе жестокая агрессивная война России против Украины, нарушили цепочки производства и поставок и резко усилили глобальную нехватку продовольствия, особенно для наиболее уязвимых", – сказал он.

Блинкен напомнил, что в сентябре США объявили о помощи на сумму более $2,9 млрд для решения проблемы глобальной продовольственной безопасности. Это объявление основано на помощи США в размере $6,9 млрд для поддержки глобальной продовольственной безопасности, уже выделенной в этом году.

"Эта помощь будет спасать жизни посредством экстренных мер и инвестировать в среднесрочную и долгосрочную помощь в области продовольственной безопасности, чтобы защитить наиболее уязвимое население мира, часто женщин и детей, от эскалации глобального кризиса в области продовольственной безопасности", – добавил госсекретарь.

Он отметил, что продовольственная безопасность является вопросом острой глобальной неотложности. 

Контекст:

Глава продовольственной программы ООН Дэвид Бисли 15 сентября доложил Совету Безопасности ООН, что мир столкнулся с "глобальной чрезвычайной ситуацией беспрецедентного масштаба", и предупредил, что грядет "цунами голода".

Война в Украине обострила ситуацию с продовольствием во всем мире. В 82 странах, где работает ООН, 345 млн человек испытывают острую нехватку продовольствия, 70 млн приблизились к голодной смерти, сообщил Бисли.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, война, голод, Энтони Блинкен, война России против Украины
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