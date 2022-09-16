Глава Всемирной продовольственной программы ООН сообщил о "цунами голода" из-за войны в Украине

Война в Украине обострила ситуацию с продовольствием во всем мире. В 82 странах, где работает ООН, 345 млн человек испытывают острую нехватку продовольствия, 70 млн приблизились к голодной смерти, сообщил Бисли.
Это число в два с половиной раза больше, чем перед началом пандемии COVID-19 в 2020 году.
"Волна голода превратилась в цунами голода", – сказал Бисли.
Также на рост голода во всем мире существенно повлияли экономические последствия пандемии, изменение климата, рост цен на топливо, подчеркнул глава продовольственной программы ООН.
Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.
Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.
7 сентября Путин заявил, что недоволен тем, как соблюдается "зерновое соглашение". Он утверждает, что практически все зерно, вывозимое из Украины, "направлено не в развивающиеся, беднейшие страны, а в страны Евросоюза". Поэтому он пригрозил ограничить направление вывоза зерна и другого продовольствия по согласованному маршруту.
Зеленский назвал заявление Путина лживым. "54 судна уже отправлены в Азию, 16 судов уже отправлены в Африку, 32 судна – в Европу, и часть этого объема, кстати, опять-таки, направляется затем в азиатские и африканские страны", – сказал президент Украины 8 сентября.
Всего из украинских портов вышли 134 судна с агропродукцией для стран Азии, Европы и Африки, отметили в Мининфраструктуры 14 сентября.