Король Испании поддержал Украину в рождественском поздравлении

Король Фелипе VI: 2022 год был – и остается до сих пор – сложным и трудным Фото: EPA

"2022 год был – и остается до сих пор – сложным и трудным. Ведь последние несколько лет были непростыми. Как раз тогда, когда мы думали, что худшее – пандемия – миновало (безусловно, лучшая новость), в феврале Россия вторглась в Украину, и с тех пор мы стали свидетелями 10 месяцев войны, которая уже привела к высокому уровню разрушений и разрушению нашей повседневной реальности. Мы пережили страдания украинского народа и продолжаем с глубокой грустью ощущать потерю тысяч человеческих жизней. Мы посылаем нашу память и любовь украинским беженцам в нашей стране и всем их соотечественникам, особенно сегодня", – заявил король.

Он отметил, что идет новая война в Европе, "на границах некоторых наших европейских партнеров и союзников, а значит, и вблизи нас".

"И это касается не только Украины, но и имеет глобальное значение. Наша безопасность также пострадала. Испания, помимо укрепления потенциала коллективной обороны с нашими союзниками, присоединилась к подавляющему большинству международного сообщества в поддержке Украины; и подтверждает свою приверженность тому, что суверенитет, территориальная целостность и независимость государств являются неотъемлемыми принципами международного порядка, основанного на правилах, и что он всегда должен стремиться к миру", – заявил Фелипе VI.

По его словам, война и последствия пандемии оказывают глубокое влияние на экономику.

"Это привело к энергетическому кризису с серьезными последствиями для промышленности, торговли, транспорта и особенно для семейного хозяйства. Рост цен, особенно на продукты питания, вызывает неуверенность в домах. Необходимость решать повседневные задачи, такие как включение отопления или света или заправка бензобака, в конечном итоге становится источником беспокойства и во многих случаях подразумевает важные личные и семейные жертвы. Потому что действительно есть семьи, которые не могут долго выдерживать эту ситуацию и нуждаются в постоянной поддержке властей для смягчения ее экономических и социальных последствий", – сказал монарх.