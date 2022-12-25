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Король Испании поддержал Украину в рождественском поздравлении

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Король Фелипе VI: 2022 год был и остается до сих пор сложным и трудным
Король Фелипе VI: 2022 год был – и остается до сих пор – сложным и трудным
Фото: EPA

Испанский король Фелипе VI поддержал Украину в рождественском обращении, текст которого 24 декабря опубликовала его пресс-служба.

"2022 год был – и остается до сих пор – сложным и трудным. Ведь последние несколько лет были непростыми. Как раз тогда, когда мы думали, что худшее – пандемия – миновало (безусловно, лучшая новость), в феврале Россия вторглась в Украину, и с тех пор мы стали свидетелями 10 месяцев войны, которая уже привела к высокому уровню разрушений и разрушению нашей повседневной реальности. Мы пережили страдания украинского народа и продолжаем с глубокой грустью ощущать потерю тысяч человеческих жизней. Мы посылаем нашу память и любовь украинским беженцам в нашей стране и всем их соотечественникам, особенно сегодня", – заявил король.

Он отметил, что идет новая война в Европе, "на границах некоторых наших европейских партнеров и союзников, а значит, и вблизи нас".

"И это касается не только Украины, но и имеет глобальное значение. Наша безопасность также пострадала. Испания, помимо укрепления потенциала коллективной обороны с нашими союзниками, присоединилась к подавляющему большинству международного сообщества в поддержке Украины; и подтверждает свою приверженность тому, что суверенитет, территориальная целостность и независимость государств являются неотъемлемыми принципами международного порядка, основанного на правилах, и что он всегда должен стремиться к миру", – заявил Фелипе VI.

По его словам, война и последствия пандемии оказывают глубокое влияние на экономику.

"Это привело к энергетическому кризису с серьезными последствиями для промышленности, торговли, транспорта и особенно для семейного хозяйства. Рост цен, особенно на продукты питания, вызывает неуверенность в домах. Необходимость решать повседневные задачи, такие как включение отопления или света или заправка бензобака, в конечном итоге становится источником беспокойства и во многих случаях подразумевает важные личные и семейные жертвы. Потому что действительно есть семьи, которые не могут долго выдерживать эту ситуацию и нуждаются в постоянной поддержке властей для смягчения ее экономических и социальных последствий", – сказал монарх.

Контекст:

Испания поддерживает Украину после полномасштабного вторжения России 24 февраля.

В середине сентября Испания отправила в Украину пять самолетов с боеприпасами для крупнокалиберных артсистем.

13 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Испания объявила о передаче четырех ЗРК Hawk. 10 ноября министр обороны Маргарита Роблес заявляла, что Испания отправит Украине еще две системы ПВО Hawk.

В начале декабря Роблес посетила Одессу, она анонсировала новый пакет помощи Украине. По итогам встречи с Роблес глава минобороны Алексей Резников сообщил, что Испания предоставила Украине первые комплексы Hawk.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Рождество, Испания, король Фелипе, война России против Украины, пандемия
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