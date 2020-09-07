Курс рубля к евро впервые с 2016 года упал до 90 руб./€

Курс российского рубля к евро и доллару опустился до 90,03 руб./€ и 76,16 руб./$. Рынок реагирует на ситуацию с отравлением оппозиционера Алексея Навального, считают аналитики.

Падение рубля до 90 руб/€ зафиксировали впервые с 12 февраля 2016 года Фото: depositphotos.com

Курс российского рубля к евро 7 сентября опустился до 90,03 руб./€, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже по состоянию на момент публикации заметки.

Курс доллара вырос до 76,16 руб.

Как пишет "Интерфакс", такое падение рубля к евро зафиксирован впервые с 12 февраля 2016 года.

Участники рынка реагируют в том числе на предполагаемое расширение санкций против РФ из-за ситуации с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального, считают аналитики "Интерфакс". Кроме того, стоимость российской валюты по отношению к доллару и евро падает на тонком рынке из-за выходного в США, пишет агентство.

Рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, 20 августа экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считали, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывали на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. 2 сентября в клинике рассказали, что состояние Навального по-прежнему тяжелое, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи не исключили "долгосрочных последствий отравления".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Официальный Берлин осудил покушение на оппозиционера и потребовал от властей России объяснений.

Организация по запрещению химического оружия предупредила, что любое отравление человека нервно-паралитическими веществами будет считаться применением химического оружия.

Украина призывала ввести санкции против РФ за отравление Навального, в Госдепе США заявили, что обеспокоены ситуацией. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас сказал, что Россия должна расследовать отравление Навального, он отметил, что если в ближайшие несколько дней с российской стороны не будет никаких действий, Берлину придется провести консультации с партнерами относительно "ответа" Москве.