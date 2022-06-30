Литовский депутат потребовал от РФ сухопутный коридор к "исконно литовским землям" в Смоленске

Малдейкис регулярно напоминает России, что при желании пересмотреть исторические договоренности даты можно выбирать по-разному Фото: Matas Maldeikis / Facebook

"В ответ на притязания России по Калининграду мы требуем полного доступа к исконно литовским землям Смоленска через этот сухопутный коридор", – написал депутат, опубликовав карту с предполагаемым "коридором".

In response to Russia's claims in Kaliningrad we demand full access to the traditional Lithuanian lands of Smolensk via this land corridor.#SmolenskIsLithuania pic.twitter.com/HvLO0Oii7E — Matas Maldeikis MP * (@MatasMaldeikis) June 29, 2022

В Facebook он также прокомментировал свою шутку.

"Прежде чем смеяться, подумайте об абсурдных нарративах, в которые Кремль хочет нас заключить, и об уровне "переговоров" с Кремлем в целом. Не смешно. Россия – самый большой тролль с автоматом, которого другие воспринимают серьезно", – написал депутат.

Это не первое подобное заявление Малдейкиса. На обложке его аккаунта в Twitter стоит фотография чашки с надписью "Смоленск – это Литва".

24 января депутат потребовал "немедленного вывода русских войск из исторической сферы влияния Великого княжества Литовского, в том числе Беларуси и Украины". "Экспансия России на запад после аннексии Новгорода в 1478 году – возмутительная провокация", – добавил он. Сообщение стилизовано под обычный тон претензий российского МИД.

BREAKING: I demand the immediate withdrawl of Russian troops from the historical sphere of influence of the Grand Duchy of Lithuania, including #Belarus and #Ukraine. Russia's westward expansion since the annexation of Novgorod in 1478 is an outrageous provocation. @RussiaMfa pic.twitter.com/tHUOqLb2WP — Matas Maldeikis MP * (@MatasMaldeikis) January 24, 2022

10 июня Малдейкис, в ответ на законопроект депутата российской Госдумы Евгения Федорова, который требует отменить признание РФ независимости Литвы, пригрозил, что Литва расторгнет Поляновский мирный договор 1634 года, заключенный между Россией и Речью Посполитой и потребует от РФ вернуть все "оккупированные территории" Великому княжеству Литовскому.