Литовский депутат потребовал от РФ сухопутный коридор к "исконно литовским землям" в Смоленске

"В ответ на притязания России по Калининграду мы требуем полного доступа к исконно литовским землям Смоленска через этот сухопутный коридор", – написал депутат, опубликовав карту с предполагаемым "коридором".
In response to Russia's claims in Kaliningrad we demand full access to the traditional Lithuanian lands of Smolensk via this land corridor.#SmolenskIsLithuania pic.twitter.com/HvLO0Oii7E— Matas Maldeikis MP * (@MatasMaldeikis) June 29, 2022
В Facebook он также прокомментировал свою шутку.
"Прежде чем смеяться, подумайте об абсурдных нарративах, в которые Кремль хочет нас заключить, и об уровне "переговоров" с Кремлем в целом. Не смешно. Россия – самый большой тролль с автоматом, которого другие воспринимают серьезно", – написал депутат.
Это не первое подобное заявление Малдейкиса. На обложке его аккаунта в Twitter стоит фотография чашки с надписью "Смоленск – это Литва".
24 января депутат потребовал "немедленного вывода русских войск из исторической сферы влияния Великого княжества Литовского, в том числе Беларуси и Украины". "Экспансия России на запад после аннексии Новгорода в 1478 году – возмутительная провокация", – добавил он. Сообщение стилизовано под обычный тон претензий российского МИД.
BREAKING: I demand the immediate withdrawl of Russian troops from the historical sphere of influence of the Grand Duchy of Lithuania, including #Belarus and #Ukraine. Russia's westward expansion since the annexation of Novgorod in 1478 is an outrageous provocation. @RussiaMfa pic.twitter.com/tHUOqLb2WP— Matas Maldeikis MP * (@MatasMaldeikis) January 24, 2022
10 июня Малдейкис, в ответ на законопроект депутата российской Госдумы Евгения Федорова, который требует отменить признание РФ независимости Литвы, пригрозил, что Литва расторгнет Поляновский мирный договор 1634 года, заключенный между Россией и Речью Посполитой и потребует от РФ вернуть все "оккупированные территории" Великому княжеству Литовскому.
If Russia revokes her 1991 recognition of Lithuania's independence, Lithuania will revoke the 1634 Treaty of Polyanovka and demand that Putin submits to the authority of W * adys * aw IV and returns all occupied territories to the Grand Duchy. Smolensk is Lithuania! pic.twitter.com/wjoFrc2EbE— Matas Maldeikis MP * (@MatasMaldeikis) June 9, 2022
С 18 июня "Литовские железные дороги" прекратили пропуск транзита из Калиниградской области и в область из других регионов России товаров, которые попадают под европейские санкции. В результате под ограничения попала почти половина грузов, перевозимых в Калининградскую область России, в том числе стройматериалы.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поприветствовал позицию Литвы, заявив, что Россия не имеет права угрожать ей и должна винить только себя за последствия неоправданного вторжения в Украину.
Спикер главы Кремля Дмитрий Песков назвал решение Литвы незаконным. Член Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что происходящее "может стать основанием для очень жестких и абсолютно законных действий".
20 июня стало известно, что Балтийский флот России начал учения в Калининградской области, которая является самым западным регионом России, не имеет сухопутной границы с другими регионами страны и граничит с Польшей и Литвой.
Запрет на транзит в Калининград через Литву в рамках санкций ЕС против России действует исключительно на подсанкционные товары вопреки заявлениям РФ о "блокаде" региона, заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. По словам министра, заявления РФ о возможной "блокаде" литовских морских портов не могут быть правдивыми, поскольку у Кремля нет таких полномочий.
22 июня Литва запретила транзит некоторых товаров в Калининградскую область России не только по железной дороге, но и по автомобильным дорогам.