Лукашенко покатал подорвавшегося на мине боевика "ДНР" в инвалидной коляске на ледовой арене. Видео

Об этом сообщается на сайте президента Беларуси.

По окончании поединка Лукашенко покатал на ледовой арене подорвавшегося на мине боевика "ДНР" Павла Прохоренкова, который воевал на стороне России в войне против Украины.

Прохоренков находился в инвалидной коляске, поскольку потерял одну ногу.

Видео опубликовал приближенный к Лукашенко Telegram-канал "Пул Первого".

Контекст:

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" отмечает, что Прохоренков уже не раз использовался в пропагандистских роликах прокремлевских СМИ. "Сейчас пропаганда пишет, что ему и его семье будет предоставлено белорусское гражданство. В то же время, почему он отказался жить на оккупированной родине, не сообщается", – подчеркнула группа.

Российские войска с 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. РБ практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины.