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Лукашенко покатал подорвавшегося на мине боевика "ДНР" в инвалидной коляске на ледовой арене. Видео

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Лукашенко покатал находящегося в инвалидной коляске боевика "ДНР" по окончании хоккейного поединка
Лукашенко покатал находящегося в инвалидной коляске боевика "ДНР" по окончании хоккейного поединка
Фото: president.gov.by

Находящийся при власти в Беларуси с 1994 года Александр Лукашенко 21 января принял участие в матче против команды любителей Могилевской области.

Об этом сообщается на сайте президента Беларуси.

По окончании поединка Лукашенко покатал на ледовой арене подорвавшегося на мине боевика "ДНР" Павла Прохоренкова, который воевал на стороне России в войне против Украины.

Прохоренков находился в инвалидной коляске, поскольку потерял одну ногу.

Видео опубликовал приближенный к Лукашенко Telegram-канал "Пул Первого".

Контекст:

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" отмечает, что Прохоренков уже не раз использовался в пропагандистских роликах прокремлевских СМИ. "Сейчас пропаганда пишет, что ему и его семье будет предоставлено белорусское гражданство. В то же время, почему он отказался жить на оккупированной родине, не сообщается", – подчеркнула группа.

Российские войска с 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. РБ практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, оккупация, гражданство, боевики, российская пропаганда, инвалидность, ДНР, война России против Украины
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