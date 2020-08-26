Меркель огорчилась тем, что Путин "не проявил гибкости" в деле Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель потребовала от президента России Владимир Путин срочно провести всестороннее расследование обстоятельств возможного отравления российского оппозиционера Алексея Навального и наказать виновных.

Канцлер Германии Ангела Меркель разочарована тем, что президент России Владимир Путин не проявил гибкости после возможного отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального. Она потребовала от Путина "в срочном порядке расследовать этот акт и выявить причастных к нему", сообщило агентство Bloomberg 26 августа со ссылкой на двух близких к Меркель чиновников.

Агентство отметило, что обычно канцлер тщательно подбирает слова, но сейчас ее тон в отношении России стал жестче. После того как врачи берлинской клиники "Шарите", куда Навального доставили на лечение из Омска, заявили, что его могли отравить, Меркель потребовала от Путина срочно провести всестороннее расследование и наказать виновных.

Такое заявление канцлер сделала меньше чем через два часа, после того как медики объявили предварительный диагноз, и оперативная реакция Меркель должна была дать понять Кремлю, насколько серьезно Германия относится к вопросу, отметили источники агентства.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что для уголовного расследования в деле Навального должен быть повод. По его словам, сначала необходимо установить вещество, из-за отравления которым Навальный впал в кому.

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Основным рабочим диагнозом Навального в больнице назвали нарушение обмена веществ. При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

В аэропорт Омска утром 21 августа прилетел самолет для доставки Навального на лечение в Германию, однако российские врачи после консилиума отказались отпускать политика якобы из-за его нестабильного состояния. Позже пресс-секретарь политика Кира Ярмыш написала, что переговоры о транспортировке "сдвинулись с мертвой точки".

Утром 22 августа Навального забрали из Омска самолетом. Его доставили в берлинскую клинику "Шарите". Немецкие медики начали обширную диагностику.

24 августа клиника "Шарите" подтвердила, что Навального отравили. Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество еще неизвестно. Состояние оппозиционера остается тяжелым, политик находится в медикаментозной коме, однако его жизни ничего не угрожает, сообщили немецкие врачи.