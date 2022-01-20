Молдова рассчиталась с "Газпромом" за газ – "Молдовагаз"

Сумма перевода составила $34,4 млн. Отмечено, что это финальный транш из $63 млн, которые Молдове необходимо было заплатить "Газпрому" за этот период.

"Этот шаг стал возможным благодаря поддержке правительства Молдовы, включая выделение 469 млн леев компенсации за природный газ в качестве аванса, отсрочку выплаты НДС в госбюджет и перечисления компании "Энергоком", – говорится в сообщении.

20 января в связи с ситуацией в энергетике парламент Молдовы принял решение ввести в стране режим чрезвычайного положения сроком на 60 дней для принятия решений о "быстром" и "отходящем от законодательных норм" обеспечении газом населения, а также оптимизации потребления газа.

Российский "Газпром" давал Молдове время до 20 января погасить возникшую задолженность за поставки газа. Компания из РФ угрожала перекрыть газ, если "Молдовагаз" не заплатит $63 млн за поставки в январе.