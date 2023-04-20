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Молдавских бизнесменов, причастных к пророссийским протестам, могут внести в санкционные списки ЕС – СМИ

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По данным СМИ, под санкции ЕС могут попасть Илан Шор и Владимир Плахотнюк
По данным СМИ, под санкции ЕС могут попасть Илан Шор и Владимир Плахотнюк
Фото: depositphotos.com

В Евросоюзе хотят ввести санкции против молдавских бизнесменов, причастных к антиправительственным протестам в Молдове. Об этом сообщил 19 апреля EUobserver со ссылкой на проект санкций Еврокомиссии.

Издание отмечает, что санкции будут предусматривать замораживание активов и запрет на въезд в ЕС.

Согласно проекту, ограничения будут вводиться против лиц и органов, угрожающих демократии, верховенству права, стабильности или безопасности в Республике Молдова. В частности, среди правонарушений указаны "подрыв проведения выборов" и "поддержка жестоких демонстраций или дополнительных актов насилия".

Также санкции будут охватывать "серьезные преступления, связанные с финансами или деньгами, относящимися к открытым фондам и несанкционированной перевозке капитала".

EUobserver отмечает, что формирование санкций нацелено в первую очередь на двух бизнесменов – Илана Шора и Владимира Плахотнюка, обвиняемых в связях с Россией и теневом влиянии на молдавскую политику.

Шор живет в Израиле и финансирует пророссийскую партию в Молдове под названием "Шор", которая месяцами организует "жестокие демонстрации" в стране, а Плахотнюк находится в Турции.

Оба являются "желательными людьми" в Молдове после того, как их обвинили в хищении $1 млрд из банковской системы страны. Этот поступок называют "кражей века", пишет EUobserver.

Ожидается, что рамочный проект санкций будет принят вскоре после встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге в конце следующей недели.

Контекст:

О подготовке санкций против молдавских бизнесменов Bloomberg писало еще в марте. Агентство тогда уточняло, что Молдова призывала ЕС ввести санкции против бизнесменов, которые, по ее мнению, сотрудничают с Россией в стремлении насильственно свергнуть правительство.

Призыв к санкциям звучал на фоне информации властей Молдовы о том, что Россия планирует совершить госпереворот в Молдове с захватом заложников.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: СМИ, Молдова, санкции, Евросоюз, ЕС, бизнесмен
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