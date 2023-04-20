Молдавских бизнесменов, причастных к пророссийским протестам, могут внести в санкционные списки ЕС – СМИ

По данным СМИ, под санкции ЕС могут попасть Илан Шор и Владимир Плахотнюк Фото: depositphotos.com

Издание отмечает, что санкции будут предусматривать замораживание активов и запрет на въезд в ЕС.

Согласно проекту, ограничения будут вводиться против лиц и органов, угрожающих демократии, верховенству права, стабильности или безопасности в Республике Молдова. В частности, среди правонарушений указаны "подрыв проведения выборов" и "поддержка жестоких демонстраций или дополнительных актов насилия".

Также санкции будут охватывать "серьезные преступления, связанные с финансами или деньгами, относящимися к открытым фондам и несанкционированной перевозке капитала".

EUobserver отмечает, что формирование санкций нацелено в первую очередь на двух бизнесменов – Илана Шора и Владимира Плахотнюка, обвиняемых в связях с Россией и теневом влиянии на молдавскую политику.

Шор живет в Израиле и финансирует пророссийскую партию в Молдове под названием "Шор", которая месяцами организует "жестокие демонстрации" в стране, а Плахотнюк находится в Турции.

Оба являются "желательными людьми" в Молдове после того, как их обвинили в хищении $1 млрд из банковской системы страны. Этот поступок называют "кражей века", пишет EUobserver.

Ожидается, что рамочный проект санкций будет принят вскоре после встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге в конце следующей недели.