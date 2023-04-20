Молдавских бизнесменов, причастных к пророссийским протестам, могут внести в санкционные списки ЕС – СМИ

Издание отмечает, что санкции будут предусматривать замораживание активов и запрет на въезд в ЕС.
Согласно проекту, ограничения будут вводиться против лиц и органов, угрожающих демократии, верховенству права, стабильности или безопасности в Республике Молдова. В частности, среди правонарушений указаны "подрыв проведения выборов" и "поддержка жестоких демонстраций или дополнительных актов насилия".
Также санкции будут охватывать "серьезные преступления, связанные с финансами или деньгами, относящимися к открытым фондам и несанкционированной перевозке капитала".
EUobserver отмечает, что формирование санкций нацелено в первую очередь на двух бизнесменов – Илана Шора и Владимира Плахотнюка, обвиняемых в связях с Россией и теневом влиянии на молдавскую политику.
Шор живет в Израиле и финансирует пророссийскую партию в Молдове под названием "Шор", которая месяцами организует "жестокие демонстрации" в стране, а Плахотнюк находится в Турции.
Оба являются "желательными людьми" в Молдове после того, как их обвинили в хищении $1 млрд из банковской системы страны. Этот поступок называют "кражей века", пишет EUobserver.
Ожидается, что рамочный проект санкций будет принят вскоре после встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге в конце следующей недели.
О подготовке санкций против молдавских бизнесменов Bloomberg писало еще в марте. Агентство тогда уточняло, что Молдова призывала ЕС ввести санкции против бизнесменов, которые, по ее мнению, сотрудничают с Россией в стремлении насильственно свергнуть правительство.
Призыв к санкциям звучал на фоне информации властей Молдовы о том, что Россия планирует совершить госпереворот в Молдове с захватом заложников.