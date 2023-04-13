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Моравецкий заявил, что в Польше хотят наладить производство снарядов для танков Abrams с обедненным ураном

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Польша заказала у США 250 современных танков и 116 модернизированных старых
Польша заказала у США 250 современных танков и 116 модернизированных старых
Фото: ЕРА

В Польше хотят наладить производство снарядов для американских танков Abrams с обедненным ураном. Об этом 12 апреля во время визита в США заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает "Польское радио".

Он отметил, что до июня этого года Польша должна получить первые 14 танков Abrams, которые заменят военную технику, отправленную польской стороной в Украину. Всего Польша заказала 250 современных танков и 116 модернизированных старых.

По словам Моравецкого, он уже обсудил с американскими военными и руководством США возможность "размещения в Польше заводов, которые будут обслуживать и ремонтировать танки Abrams в Европе".

Он подчеркнул, что наиболее насущной проблемой на фронте в Украине сейчас является нехватка боеприпасов.

"Мы стремимся к тому, чтобы производство сердечников боеприпасов для Abrams, сердечников из обедненного урана и самых современных боеприпасов было размещено в Польше", – сказал премьер-министр.

Контекст:

Польша последовательно поддерживает Украину в ее борьбе против российской агрессии, предоставляя военную и гуманитарную помощь. 

После начала полномасштабной войны в Украине Польша также активизировала усиление собственной армии.

Польша стремится создать самые сильные сухопутные войска среди стран НАТО, заявлял Блащак в июле 2022-го. "Вооруженные силы Польши должны быть настолько сильными и многочисленными, чтобы само их существование отпугивало агрессора", – сказал он. 

По словам министра обороны Польши Мариуша Блащака, в этом году Польша получит первые зенитные ракетные комплексы Patriot, заказанные у США в 2018 году, и закупит новые 250 танков Abrams.

Также Польша подписала с Южной Кореей договор о поставках танков, пушек и самолетов, который является одним из самых крупных оборонных заказов страны за последние годы. "Мы делаем выводы из того, что происходит в Украине", – прокомментировал договор Блащак.

В сентябре замглавы минобороны Марцин Очепа заявлял, что расходы Польши на армию в 2023 году будут рекордными. Из 97 млрд злотых ($20 млрд), предусмотренных в госбюджете, 40 млрд пойдут на перевооружение – танки, пушки-гаубицы, ракетно-артиллерийские комплексы, спутники и беспилотники. "Существует серьезный риск войны с Россией в ближайшие 3–10 лет", – считают в минобороны Польши. 

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, Польша, танки, боеприпасы, война России против Украины, Матеуш Моравецкий, Матеус, Abrams
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