Моравецкий заявил, что в Польше хотят наладить производство снарядов для танков Abrams с обедненным ураном

Он отметил, что до июня этого года Польша должна получить первые 14 танков Abrams, которые заменят военную технику, отправленную польской стороной в Украину. Всего Польша заказала 250 современных танков и 116 модернизированных старых.

По словам Моравецкого, он уже обсудил с американскими военными и руководством США возможность "размещения в Польше заводов, которые будут обслуживать и ремонтировать танки Abrams в Европе".

Он подчеркнул, что наиболее насущной проблемой на фронте в Украине сейчас является нехватка боеприпасов.

"Мы стремимся к тому, чтобы производство сердечников боеприпасов для Abrams, сердечников из обедненного урана и самых современных боеприпасов было размещено в Польше", – сказал премьер-министр.