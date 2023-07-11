"Мы будем защищать каждый сантиметр территории НАТО". Байден в Литве встретился с Науседой

Лидеры стран увиделись перед началом саммита Альянса в Вильнюсе. Байден сказал, что США принимают участие в нем "для того, чтобы подтвердить свою верность принципам НАТО".

"Мы принимаем – НАТО принимает – все мы принимаем статью 5 буквально. Один дюйм территории НАТО означает, что мы все, вместе, против того, кто нарушает это пространство. Мы будем защищать каждый дюйм", – сказал он.

Глава Белого дома анонсировал обсуждение союзниками ряда вопросов, среди которых – укрепление восточного фланга и модернизацию армии союзников. Байден также подчеркнул, что ожидает встречи в новом составе – со Швецией, после того, как Турция разблокировала процесс ее принятия в оборонный блок.

Науседа, приветствуя в Twitter приезд Байдена, заявил после встречи, что Литву и США связывает особая дружба, основанная на главных ценностях – демократии и свободе.

"Мы высоко ценим вклад США в обеспечение безопасности нашей страны и региона", – написал он.

It was my honor to welcome @POTUS at the Presidential Palace in Vilnius!



Lithuania & the United States share special friendship, based on core values - democracy & freedom.



We appreciate * contribution to the security of our country & region. pic.twitter.com/sMY2P79xk7 — Gitanas Naus * da (@GitanasNauseda) July 11, 2023