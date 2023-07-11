"Мы будем защищать каждый сантиметр территории НАТО". Байден в Литве встретился с Науседой

Лидеры стран увиделись перед началом саммита Альянса в Вильнюсе. Байден сказал, что США принимают участие в нем "для того, чтобы подтвердить свою верность принципам НАТО".
"Мы принимаем – НАТО принимает – все мы принимаем статью 5 буквально. Один дюйм территории НАТО означает, что мы все, вместе, против того, кто нарушает это пространство. Мы будем защищать каждый дюйм", – сказал он.
Глава Белого дома анонсировал обсуждение союзниками ряда вопросов, среди которых – укрепление восточного фланга и модернизацию армии союзников. Байден также подчеркнул, что ожидает встречи в новом составе – со Швецией, после того, как Турция разблокировала процесс ее принятия в оборонный блок.
Науседа, приветствуя в Twitter приезд Байдена, заявил после встречи, что Литву и США связывает особая дружба, основанная на главных ценностях – демократии и свободе.
"Мы высоко ценим вклад США в обеспечение безопасности нашей страны и региона", – написал он.
It was my honor to welcome @POTUS at the Presidential Palace in Vilnius!— Gitanas Naus * da (@GitanasNauseda) July 11, 2023
Lithuania & the United States share special friendship, based on core values - democracy & freedom.
We appreciate * contribution to the security of our country & region. pic.twitter.com/sMY2P79xk7
Саммит НАТО в Вильнюсе будет длиться два дня. Он примет три новых региональных оборонных плана для противодействия двум главным угрозам Альянса: России и терроризму, заявлял генсек НАТО Йенс Столтенберг 7 июля на пресс-конференции накануне саммита Альянса. "Один план – для Севера, Атлантики и Европейской Арктики. Один – для центра, охватывающий Балтийский регион и Центральную Европу. И южный план – для Средиземного и Черного морей", – сказал Столтенберг.
Генсек отмечал, что президент Украины Владимир Зеленский также примет участие в саммите. По словам Столтенберга, Зеленский присоединится к союзникам на инаугурационном заседании нового совета НАТО – Украина.
Bloomberg со ссылкой на свои источники отмечал, что Зеленский должен прибыть на второй день саммита – 12 июля.