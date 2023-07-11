ГОРДОН
 
 
МИР

"Мы будем защищать каждый сантиметр территории НАТО". Байден в Литве встретился с Науседой

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
"Мы будем защищать каждый сантиметр территории НАТО". Байден в Литве встретился с Науседой

Фото: ЕРА

НАТО и США буквально воспринимают пятую статью Североатлантического договора и считают потенциальное нападение на одну страну-участницу началом войны против всего блока. Об этом 11 июля американский президент Джо Байден заявил на встрече с президентом Литвы Гитанасом Науседой, сообщает CNN.

Лидеры стран увиделись перед началом саммита Альянса в Вильнюсе. Байден сказал, что США принимают участие в нем "для того, чтобы подтвердить свою верность принципам НАТО".

"Мы принимаем – НАТО принимает – все мы принимаем статью 5 буквально. Один дюйм территории НАТО означает, что мы все, вместе, против того, кто нарушает это пространство. Мы будем защищать каждый дюйм", – сказал он.

Глава Белого дома анонсировал обсуждение союзниками ряда вопросов, среди которых – укрепление восточного фланга и модернизацию армии союзников. Байден также подчеркнул, что ожидает встречи в новом составе – со Швецией, после того, как Турция разблокировала процесс ее принятия в оборонный блок.

Науседа, приветствуя в Twitter приезд Байдена, заявил после встречи, что Литву и США связывает особая дружба, основанная на главных ценностях – демократии и свободе.

"Мы высоко ценим вклад США в обеспечение безопасности нашей страны и региона", – написал он.

Контекст:

Саммит НАТО в Вильнюсе будет длиться два дня. Он примет три новых региональных оборонных плана для противодействия двум главным угрозам Альянса: России и терроризму, заявлял генсек НАТО Йенс Столтенберг 7 июля на пресс-конференции накануне саммита Альянса.  "Один план – для Севера, Атлантики и Европейской Арктики. Один – для центра, охватывающий Балтийский регион и Центральную Европу. И южный план – для Средиземного и Черного морей", – сказал Столтенберг.

Генсек отмечал, что президент Украины Владимир Зеленский также примет участие в саммитеПо словам Столтенберга, Зеленский присоединится к союзникам на инаугурационном заседании нового совета НАТО – Украина.

Bloomberg со ссылкой на свои источники отмечал, что Зеленский должен прибыть на второй день саммита – 12 июля.

Теги: США, НАТО, Джо Байден, Вильнюс, Гитанас Науседа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Не повторяйте этого, и получите отличный урожай. 10 ошибок при выращивании баклажанов
Не повторяйте этого, и получите отличный урожай. 10 ошибок при выращивании баклажанов
Клубничное мороженое. Рецепт десерта, который можно приготовить дома
Клубничное мороженое. Рецепт десерта, который можно приготовить дома
"Будут открытием сезона". Проверенный рецепт малосольных кабачков
"Будут открытием сезона". Проверенный рецепт малосольных кабачков
Галина ГРИШИНА
"Мои". Никитюк показала, каким фруктам соответствует форма ее груди
"Мои". Никитюк показала, каким фруктам соответствует форма ее груди
Налчаджиоглу высказался о падчерице и своей дочери от Ани Лорак
Налчаджиоглу высказался о падчерице и своей дочери от Ани Лорак
Галина ГРИШИНА
Мишина в платье с огромным разрезом села на корточки перед камерой. Видео
Мишина в платье с огромным разрезом села на корточки перед камерой. Видео
"Я на пути к выздоровлению". 64-летняя Мадонна показала, как выглядит после болезни
"Я на пути к выздоровлению". 64-летняя Мадонна показала, как выглядит после болезни
Галина ГРИШИНА
"В пам'ять про тих, хто віддав своє життя за свободу". Финский министр сыграл "Ой, у лузі червона калина" на виолончели
"В пам'ять про тих, хто віддав своє життя за свободу". Финский министр сыграл "Ой, у лузі червона калина" на виолончели
Фронтвумен группы Onuka Жижченко стала амбассадором всемирного плей-листа Equal от Spotify. Ее фото размещено на Times Square в Нью-Йорке
Фронтвумен группы Onuka Жижченко стала амбассадором всемирного плей-листа Equal от Spotify. Ее фото размещено на Times Square в Нью-Йорке
Галина ГРИШИНА
Какой творог выбрать для сырников, чтобы они не расползались. Эксперт посоветовал обратить внимание на жирность продукта
Какой творог выбрать для сырников, чтобы они не расползались. Эксперт посоветовал обратить внимание на жирность продукта
Галина ГРИШИНА
Дорофеева выложила в сеть новое фото в бикини
Дорофеева выложила в сеть новое фото в бикини
Галина ГРИШИНА
Шесть знаменитостей старше 50 лет, которые доказали, что выбор прически не зависит от возраста. Фото
Шесть знаменитостей старше 50 лет, которые доказали, что выбор прически не зависит от возраста. Фото
Галина ГРИШИНА
Добавьте это в воду – и кочаны будут плотные и крупные. Эксперты рассказали, как вырастить щедрый урожай капусты без химии
Добавьте это в воду – и кочаны будут плотные и крупные. Эксперты рассказали, как вырастить щедрый урожай капусты без химии
Галина ГРИШИНА
"Этот дизайн стал фаворитом". Маникюр с цветочным декором в персоково-голубой гамме. Видеоурок
"Этот дизайн стал фаворитом". Маникюр с цветочным декором в персоково-голубой гамме. Видеоурок
Панкейки со шпинатом. Пошаговый рецепт из семи ингредиентов
Панкейки со шпинатом. Пошаговый рецепт из семи ингредиентов
Галина ГРИШИНА
46-летний Налчаджиоглу после женитьбы на 27-летней визажистке признался, что красит волосы и бороду. Фото
46-летний Налчаджиоглу после женитьбы на 27-летней визажистке признался, что красит волосы и бороду. Фото
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Добавьте это в воду – и соберете щедрый урожай больших помидоров. Эксперт рассказал, как без химии подкормить томаты в июле (106256)
2
"Это что-то волшебное". Жена Налчаджиоглу показала фото с дочерью из Турции (45092)
3
46-летний Налчаджиоглу после женитьбы на 27-летней визажистке признался, что красит волосы и бороду. Фото (36177)
4
Как сейчас выглядит 44-летняя Гайтана. Певица после продолжительной паузы показала свои новые фото (26959)
5
65-летняя Стоун снялась в коралловом купальнике дома возле холодильника (22921)
6
Дорофеева выписалась из дома, который строила вместе с бывшим мужем. Ранее Dantes говорил, что хочет оставить его певице (13905)
7
"Победа за нами!" Козловский, которого месяц назад мобилизовали в Нацгвардию, показал новое видео с учений (13626)
8
Добавьте это в воду – и кочаны будут плотные и крупные. Эксперты рассказали, как вырастить щедрый урожай капусты без химии (12846)
 
 
 
 