"Мы против любых атак на гражданские объекты. Хотели бы, чтобы это прекратилось". В ООН прокомментировали атаки на Москву

"У нас нет информации из первых рук по поводу пусков БПЛА. Но очевидно, что мы против любых атак на гражданские объекты, где бы они не осуществлялись. Если, например, была [атака] по гражданским зданиям в Москве, мы против этого, и мы хотели бы, чтобы это прекратилось", – сказал Хак.
Страна-агрессор РФ с начала полномасштабной войны обстреливает в том числе гражданскую инфраструктуру Украины. Так, 31 июля оккупанты двумя баллистическими ракетами "Искандер" попали в жилой дом и админздание в Кривом Роге Днепропетровской области. В результате российского удара погибло шесть человек, еще более 80 пострадало.
В ночь на 1 августа беспилотные летательные аппараты атаковали комплекс "Москва-Сити" в столице страны-агрессора РФ. Повреждено одно из зданий.
Это уже вторая атака на "Москву-Сити" за последние дни. Предыдущий раз взрывы в столице РФ прогремели в ночь на 30 июля. В результате было повреждено 50-этажное здание.
Для Украины на фоне последних массированных ракетных ударов РФ происходящее в Москве – это "третичное и малоинтересное событие", заявили в Офисе президента Украины. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк предположил, что атаковавшие Москву дроны могут быть российскими. "Возможно, не все дроны готовы атаковать Украину и хотят вернуться к своим создателям", – отметил он.
СМИ сообщали, что за месяц Россию и оккупированный Крым 16 раз атаковали беспилотники.