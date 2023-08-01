"Мы против любых атак на гражданские объекты. Хотели бы, чтобы это прекратилось". В ООН прокомментировали атаки на Москву

В ночь на 1 августа БПЛА во второй раз за последние дни атаковали комплекс "Москва-Сити" в столице РФ Фото: EPA

"У нас нет информации из первых рук по поводу пусков БПЛА. Но очевидно, что мы против любых атак на гражданские объекты, где бы они не осуществлялись. Если, например, была [атака] по гражданским зданиям в Москве, мы против этого, и мы хотели бы, чтобы это прекратилось", – сказал Хак.

Страна-агрессор РФ с начала полномасштабной войны обстреливает в том числе гражданскую инфраструктуру Украины. Так, 31 июля оккупанты двумя баллистическими ракетами "Искандер" попали в жилой дом и админздание в Кривом Роге Днепропетровской области. В результате российского удара погибло шесть человек, еще более 80 пострадало.