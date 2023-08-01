ГОРДОН
 
 
МИР

"Мы против любых атак на гражданские объекты. Хотели бы, чтобы это прекратилось". В ООН прокомментировали атаки на Москву

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В ночь на 1 августа БПЛА во второй раз за последние дни атаковали комплекс "Москва-Сити" в столице РФ
В ночь на 1 августа БПЛА во второй раз за последние дни атаковали комплекс "Москва-Сити" в столице РФ
Фото: EPA

В Организации Объединенных Наций выступают против любых ударов по гражданской инфраструктуре. Об этом 1 августа на брифинге заявил заместитель пресс-секретаря генсека ООН Фархан Хак, видеозапись опубликована в YouTube организации.

"У нас нет информации из первых рук по поводу пусков БПЛА. Но очевидно, что мы против любых атак на гражданские объекты, где бы они не осуществлялись. Если, например, была [атака] по гражданским зданиям в Москве, мы против этого, и мы хотели бы, чтобы это прекратилось", – сказал Хак.

Страна-агрессор РФ с начала полномасштабной войны обстреливает в том числе гражданскую инфраструктуру Украины. Так, 31 июля оккупанты двумя баллистическими ракетами "Искандер" попали в жилой дом и админздание в Кривом Роге Днепропетровской области. В результате российского удара погибло шесть человек, еще более 80 пострадало.  

Контекст:

В ночь на 1 августа беспилотные летательные аппараты атаковали комплекс "Москва-Сити" в столице страны-агрессора РФ. Повреждено одно из зданий.

Это уже вторая атака на "Москву-Сити" за последние дни. Предыдущий раз взрывы в столице РФ прогремели в ночь на 30 июля. В результате было повреждено 50-этажное здание.

Для Украины на фоне последних массированных ракетных ударов РФ происходящее в Москве – это "третичное и малоинтересное событие", заявили в Офисе президента Украины. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк предположил, что атаковавшие Москву дроны могут быть российскими. "Возможно, не все дроны готовы атаковать Украину и хотят вернуться к своим создателям", – отметил он.

СМИ сообщали, что за месяц Россию и оккупированный Крым 16 раз атаковали беспилотники.

Теги: Россия, ООН, Москва, беспилотники, обстрелы, инфраструктура, брифинг
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Идеальный вечер для семьи Монфис". В сети показали, как Свитолина после победы над белоруской поддержала мужа до и после его поединка
"Идеальный вечер для семьи Монфис". В сети показали, как Свитолина после победы над белоруской поддержала мужа до и после его поединка
Галина ГРИШИНА
Добавьте это в воду – и сорняки сразу же исчезнут с участка. Эксперт рассказала, как без химии бороться с бурьянами на огороде
Добавьте это в воду – и сорняки сразу же исчезнут с участка. Эксперт рассказала, как без химии бороться с бурьянами на огороде
Галина ГРИШИНА
Фролова, которая живет в ОАЭ: Скучаю, но не уверена, что кто-то будет делать что-то, чтобы я вернулась. Каждый день отдаляет от Украины
Фролова, которая живет в ОАЭ: Скучаю, но не уверена, что кто-то будет делать что-то, чтобы я вернулась. Каждый день отдаляет от Украины
Галина ГРИШИНА
Козловский, которого призвали в Нацгвардию, показал новые фото со службы
Козловский, которого призвали в Нацгвардию, показал новые фото со службы
Галина ГРИШИНА
"Требования у меня высокие". Ясинский заявил о создании мужской группы и объявил кастинг артистов
"Требования у меня высокие". Ясинский заявил о создании мужской группы и объявил кастинг артистов
Галина ГРИШИНА
Если капля йода стала синей, не покупайте. Эксперт рассказал, как выбрать в магазине качественную и вкусную колбасу без костей и кожи
Если капля йода стала синей, не покупайте. Эксперт рассказал, как выбрать в магазине качественную и вкусную колбасу без костей и кожи
Галина ГРИШИНА
Гиалуроновая кислота. Эксперты рассказали, как ее использовать, чтобы получить заметный омолаживающий эффект
Гиалуроновая кислота. Эксперты рассказали, как ее использовать, чтобы получить заметный омолаживающий эффект
Галина ГРИШИНА
49-летний Данилко о любви: Бабочки в животе? Я уже не помню. Но мы становимся лучше, пока не расстанемся
49-летний Данилко о любви: Бабочки в животе? Я уже не помню. Но мы становимся лучше, пока не расстанемся
Галина ГРИШИНА
Добавьте эти четыре ингредиента в молоко – и получится вкусное домашнее мороженое. Пошаговый рецепт
Добавьте эти четыре ингредиента в молоко – и получится вкусное домашнее мороженое. Пошаговый рецепт
Галина ГРИШИНА
Маск выложил в сеть провокационное фото
Маск выложил в сеть провокационное фото
Галина ГРИШИНА
39-летняя избранница Кулебы написала завещание. Фото
39-летняя избранница Кулебы написала завещание. Фото
Галина ГРИШИНА
"Таких сладких и сочных корнеплодов вы еще не собирали". Сделайте подкормку моркови в августе
"Таких сладких и сочных корнеплодов вы еще не собирали". Сделайте подкормку моркови в августе
Педикюр Барби. Видеоурок от мастера
Педикюр Барби. Видеоурок от мастера
  Серга: Я неправильно вел себя до большой войны. Был несознательным гражданином
  Серга: Я неправильно вел себя до большой войны. Был несознательным гражданином G
Алеся БАЦМАН
"Я не верю в безоблачное счастье в течение долгих отношений". Жена мэра Днепра Филатова высказалась об их семейной жизни
"Я не верю в безоблачное счастье в течение долгих отношений". Жена мэра Днепра Филатова высказалась об их семейной жизни
Галина ГРИШИНА
Как не испортить волосы, находясь на солнце. Советы трихолога
Как не испортить волосы, находясь на солнце. Советы трихолога
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Если орки кидаются говном, значит, фестиваль удался". В Юрмале Полякова спела украинские хиты, а Сердючка – Russia Good Bye. Видео (265435)
2
В сети показали реакцию Галкина и Макаревича на слова Сердючки Russia Good Bye. В конце ее выступления на сцене "появился" Залужный. Видео (228483)
3
Добавьте это к муке – и лепить вареники будет одно удовольствие. Простой и быстрый рецепт теста для любых начинок (153746)
4
Если огурцы начали засыхать, срочно проведите обработку этим простым раствором (87659)
5
Валерий и Елена Залужные отреагировали на его фото с музыкального фестиваля, опубликованное в сети спустя 13 лет (87627)
6
"Размечтался, одноглазый". Арестович появился на публике с пластырем на глазу. Фото (63690)
7
Запнулась на слове "гостинність" и пела на русском. Брежнева выступила на закрытии фестиваля Вайкуле в Юрмале. Видео (57676)
8
"Я не верю в безоблачное счастье в течение долгих отношений". Жена мэра Днепра Филатова высказалась об их семейной жизни (49940)
 
 
 
 