ГОРДОН
 
 
МИР

На премьер-министра Гаити совершили покушение. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Накануне покушения Ариэля Анри предупреждали, чтобы он не появлялся в Гонаиве
Накануне покушения Ариэля Анри предупреждали, чтобы он не появлялся в Гонаиве
Фото: ЕРА

На Гаити, в городе Гонаив 2 января совершили покушение на премьер-министра Ариэля Анри. Неизвестные устроили стрельбу на церемонии празднования 218-летия независимости страны. Об этом 3 января сообщило teleSURtv.

Сообщается, что район визита премьер-министра строго охранялся полицией, поскольку нерегулярная вооруженная группировка, действовавшая здесь, предупредила гаитянского лидера не появляться в Гонаиве.

Когда Анри выходил из собора, где проходила служба по случаю праздника, началась стрельба, в результате которой погиб один человек, несколько получили ранения. 

Видео нападения 2 января в Twitter опубликовало агентство  ІLKHA.

За несколько минут до нападения Анри написал в своем аккаунте в Twitter о том, что участвует "в традиционном Te Deum, который проходит в Гонаиве в церкви Святого Шарля де Бороме", сообщает teleSURtv.
Контекст:

В ночь на 7 июля 2021 года на Гаити убили президента Жовенеля Моиза во время вооруженного нападения на его резиденцию в Порт-о-Пренсе. На теле Моиза обнаружили 12 огнестрельных ранений.

Группа лиц, по официальной информации, проникла в резиденцию президента около 1.00 7 июля. В это время в доме находились Моиз, его супруга Мартин, их дочь и еще как минимум два человека. Преступники убили Моиза и ранили его жену, другие лица не пострадали. Первую леди Гаити госпитализировали в тяжелом состоянии, а позже доставили на лечение в США. 17 июля ее выписали из больницы в Майами, она вернулась на Гаити. 

По словам очевидцев, злоумышленники, ворвавшись в дом, кричали: "Операция DEA" (DEA – это управление по борьбе с наркотиками, одно из агентств в составе министерства юстиции США). И.о. премьер-министра Гаити Клод Жозеф сообщил, что напавшие на резиденцию президента люди говорили по-испански и по-английски (большинство жителей страны разговаривает на французском и гаитянском креольском языках).

Жозеф также сказал, что Моиза пытали перед смертьюСупруга президента Гаити в своем первом после гибели мужа заявлении отметила, что наемники собирались убить всю семью президента.

Посол Гаити в США Бокчит Эдмонд в интервью Reuters назвал подозреваемых в нападении группой "иностранных наемников" и предположил, что они маскировались под агентов DEA, чтобы получить доступ к резиденции МоизаВ деле об убийстве Моиза задержали двух американцев гаитянского происхождения и 15 колумбийцев, им от 35 до 55 лет.

Начальник полиции Гаити Леон Шарль 11 июля заявил о задержании ключевого подозреваемого по делу об убийстве Моиза – 63-летнего врача гаитянского происхождения Кристиана Эммануэля Санона, который проживает во Флориде.

Моиз находился при власти в стране с февраля 2017 года. За время его президентства на Гаити неоднократно проходили акции протеста. Моиза обвиняли в коррупции и неэффективном управлении страной, а также в попытках узурпировать власть.

В феврале 2021 года года правительство Гаити сообщило о задержании более 20 человек, которые якобы готовили государственный переворот и покушение на Моиза.

Население Республики Гаити составляет 10 млн человек, это одна из самых бедных стран Америки. Эксперты прогнозировали, что убийство Моиза может спровоцировать всплеск насилия в стране, отмечало издание The New York Times.

14 сентября 2021 года генеральный прокурор Гаити Бед-Фор Клод сентября потребовал присвоить премьер-министру страны Ариэлю Анри статус обвиняемого по делу об организации убийства президента республики Жовенеля Моиза.

Теги: убийство, стрельба, церковь, праздники, нападение, покушение, Гаити, премьер-министр, церемония
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ничего не потерял. Наоборот – обогатился". Экс-нардеп Гаврилюк похвастался своими достижениями за прошлый год
"Ничего не потерял. Наоборот – обогатился". Экс-нардеп Гаврилюк похвастался своими достижениями за прошлый год
"Говорят, скоро рожать". Каменских на фото с Потапом показала фигуру в сильно облегающем платье с разрезом
"Говорят, скоро рожать". Каменских на фото с Потапом показала фигуру в сильно облегающем платье с разрезом
Олег Ляшко: Я украл один раз. Вытащил кошелек
Олег Ляшко: Я украл один раз. Вытащил кошелек
Рождественский штоллен. Рецепт праздничного кекса
Рождественский штоллен. Рецепт праздничного кекса
"Гантели стоят, Петя спит". Зеленский показал, что происходит в его тренажерном зале после встречи Нового года
"Гантели стоят, Петя спит". Зеленский показал, что происходит в его тренажерном зале после встречи Нового года
  Корогодский: В Милане ко мне подошла барышня и попросила примерить пиджак для ее мужа от покойника Версаче: он только умер
  Корогодский: В Милане ко мне подошла барышня и попросила примерить пиджак для ее мужа от покойника Версаче: он только умер G
Дмитрий ГОРДОН
"Маленький цветочек", "Бубочка". Блогер Вербинец засветила промежность в плавках, спущенных до лобка
"Маленький цветочек", "Бубочка". Блогер Вербинец засветила промежность в плавках, спущенных до лобка
"Вот это снежинка", "Милашная дочурка". Джанабаева показала восьмимесячную дочь в пышном платье
"Вот это снежинка", "Милашная дочурка". Джанабаева показала восьмимесячную дочь в пышном платье
"Сверкающая королева". Мадонна встретила Новый год в украшенной кристаллами балаклаве от украинского дизайнера Багинского. Фото
"Сверкающая королева". Мадонна встретила Новый год в украшенной кристаллами балаклаве от украинского дизайнера Багинского. Фото
"Самая красивая во всем мире!" 55-летняя Хайек крупным планом показала пятую точку
"Самая красивая во всем мире!" 55-летняя Хайек крупным планом показала пятую точку
"Какие груди! Надежда желанная милфа". Мейхер показала грудь в тесном платье
"Какие груди! Надежда – желанная милфа". Мейхер показала грудь в тесном платье
В сети показали 67-летнего Виктора Ющенко, отрастившего усы и бороду
В сети показали 67-летнего Виктора Ющенко, отрастившего усы и бороду
"Красивые, как в сказке". Осадчая показала всех своих детей от Горбунова
"Красивые, как в сказке". Осадчая показала всех своих детей от Горбунова
"Показывает сиськи, черт возьми!" Рианна засветила соски крупным планом
"Показывает сиськи, черт возьми!" Рианна засветила соски крупным планом
  "Я всегда бегал за юбками". Украинский ведущий из Ливана Салем признался, что "всегда был бабником"
  "Я всегда бегал за юбками". Украинский ведущий из Ливана Салем признался, что "всегда был бабником"
"Вы трезвой-то бываете?", "Платье можно было поскромнее надеть". Волочкова отожгла дома у 95-летнего хореографа Григоровича
"Вы трезвой-то бываете?", "Платье можно было поскромнее надеть". Волочкова отожгла дома у 95-летнего хореографа Григоровича
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Папуля, мамуля. Стыдно, очень стыдно". Дочь продюсера Меладзе записала обращение к родителям, которые расстались восемь лет назад (335873)
2
"О боже, вау!" 55-летняя Сальма Хайек в купальнике с огромным декольте поздравила всех с Новым годом (91963)
3
72-летняя Пугачева снялась со своими восьмилетними детьми, девятилетней внучкой и 45-летним мужем. Видео (69028)
4
"Перестаралась, мы же знаем, сколько ей лет", "Молодец, держится". В сети обсуждают новое фото помолодевшей Тимошенко (63305)
5
"Меня бросает в жар", "По-настоящему". Рианна показала голое тело в прозрачном боди (59402)
6
"Хоть бы сиськи прикрыла", "Попка – супер". Королева в отражении зеркала засветила пятую точку (55433)
7
"Вау, какая жопка", "Иисусе", "Волочкова сейчас вены вскроет". Полностью голая и без макияжа Собчак позировала в бане (48723)
8
"Соска", "Смотрю на тебя – и у меня лишь одно желание". Каменских позировала в секси корсете-бюстье (46680)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS