На премьер-министра Гаити совершили покушение. Видео

Сообщается, что район визита премьер-министра строго охранялся полицией, поскольку нерегулярная вооруженная группировка, действовавшая здесь, предупредила гаитянского лидера не появляться в Гонаиве.
Когда Анри выходил из собора, где проходила служба по случаю праздника, началась стрельба, в результате которой погиб один человек, несколько получили ранения.
Видео нападения 2 января в Twitter опубликовало агентство ІLKHA.
Devlet ba * kanlar * öldürülen Haiti'de Ba * bakana suikast giri * imi— * LKHA (@ilkeHaberAjansi) January 2, 2022
Haiti Ba * bakan * Ariel Henry, suikast giri * iminden sa * olarak kurtulurken ç * kan çat * mada bir ki * i öldü, birkaç ki * i de yaraland * .https://t.co/ila4GUu7Cv pic.twitter.com/1WE8iZvC05
Dans le cadre de la célébration du 218eme anniversaire de l'indépendance nationale, je participe actuellement, aux côtés de mon Directeur de cabinet et de plusieurs membres du gouvernement, au Te Deum traditionnel qui se déroule, aux Gonaïves à l'église Saint Charles de Borome. pic.twitter.com/dCWhHxuFHO— Dr Ariel Henry (@DrArielHenry) January 1, 2022
В ночь на 7 июля 2021 года на Гаити убили президента Жовенеля Моиза во время вооруженного нападения на его резиденцию в Порт-о-Пренсе. На теле Моиза обнаружили 12 огнестрельных ранений.
Группа лиц, по официальной информации, проникла в резиденцию президента около 1.00 7 июля. В это время в доме находились Моиз, его супруга Мартин, их дочь и еще как минимум два человека. Преступники убили Моиза и ранили его жену, другие лица не пострадали. Первую леди Гаити госпитализировали в тяжелом состоянии, а позже доставили на лечение в США. 17 июля ее выписали из больницы в Майами, она вернулась на Гаити.
По словам очевидцев, злоумышленники, ворвавшись в дом, кричали: "Операция DEA" (DEA – это управление по борьбе с наркотиками, одно из агентств в составе министерства юстиции США). И.о. премьер-министра Гаити Клод Жозеф сообщил, что напавшие на резиденцию президента люди говорили по-испански и по-английски (большинство жителей страны разговаривает на французском и гаитянском креольском языках).
Жозеф также сказал, что Моиза пытали перед смертью. Супруга президента Гаити в своем первом после гибели мужа заявлении отметила, что наемники собирались убить всю семью президента.
Посол Гаити в США Бокчит Эдмонд в интервью Reuters назвал подозреваемых в нападении группой "иностранных наемников" и предположил, что они маскировались под агентов DEA, чтобы получить доступ к резиденции Моиза. В деле об убийстве Моиза задержали двух американцев гаитянского происхождения и 15 колумбийцев, им от 35 до 55 лет.
Начальник полиции Гаити Леон Шарль 11 июля заявил о задержании ключевого подозреваемого по делу об убийстве Моиза – 63-летнего врача гаитянского происхождения Кристиана Эммануэля Санона, который проживает во Флориде.
Моиз находился при власти в стране с февраля 2017 года. За время его президентства на Гаити неоднократно проходили акции протеста. Моиза обвиняли в коррупции и неэффективном управлении страной, а также в попытках узурпировать власть.
В феврале 2021 года года правительство Гаити сообщило о задержании более 20 человек, которые якобы готовили государственный переворот и покушение на Моиза.
Население Республики Гаити составляет 10 млн человек, это одна из самых бедных стран Америки. Эксперты прогнозировали, что убийство Моиза может спровоцировать всплеск насилия в стране, отмечало издание The New York Times.
14 сентября 2021 года генеральный прокурор Гаити Бед-Фор Клод сентября потребовал присвоить премьер-министру страны Ариэлю Анри статус обвиняемого по делу об организации убийства президента республики Жовенеля Моиза.