На выборах президента США в лидеры вышел Трамп – данные Reuters

Согласно промежуточным данным, на выборах президента США нынешнего главу Белого дома Дональда Трампа поддерживают 213 выборщиков, а его главного соперника, экс-вице-президента Джо Байдена – 210.

На проходящих в США президентских выборах лидером стал нынешний глава Белого дома Дональд Трамп кандидат от Демократической партии. Об этом свидетельствуют данные Reuters на 8.30 по киевскому времени.

Промежуточный результат Трампа составляет 213 голосов выборщиков.

У его главного конкурента, бывшего вице-президента США Джо Байден, представляющего Демократическую партию, – 210 голосов.

Чтобы выиграть президентские выборы, одному из кандидатов необходимо получить поддержку 270 выборщиков.

Скриншот: reuters.com

Двумя часами ранее лидировал Байден с отрывом в 78 голосов выборщиков.

3 ноября в США проходит основное голосование на выборах президента. На должность претендует более 10 кандидатов, главными конкурентами считают республиканца Трампа и демократа Байдена.

В связи с пандемией в Штатах с конца сентября началось досрочное голосование. По состоянию на 2 ноября такой возможностью воспользовались более 34,5 млн человек, почти 60,5 млн отправили бюллетени по почте. По данным национальных социологических опросов, Байден набирает в среднем 52% голосов, Трамп – 43%.

"ГОРДОН" следит за событиями в США в режиме онлайн.