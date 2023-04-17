НАТО изменил концепцию реагирования на возможное вторжение после агрессии России – The New York Times

В НАТО готовятся к тому, чтобы не допустить оккупации своей территории, пишут СМИ Фото: EPA

Ранее использовалась концепция "сдерживания путем ответного удара", пишет издание. Это означает, что в случае вторжения агрессора государство – член НАТО должно было продержаться до тех пор, пока силы союзников не прибудут на помощь для ответного удара. Однако после того, как были выявлены многочисленные военные преступления РФ на побывавших под оккупацией территориях Украины, в НАТО заговорили о переходе к "сдерживанию путем недопущения", говорится в публикации. Отмечается, что Польша и страны Балтии "не хотят рисковать даже коротким периодом российской оккупации". Они отметили, что в первые дни вторжения в Украину РФ захватила больше территории, чем площадь отдельных стран Балтии.

Новый подход означает, что у границы со страной-агрессором будут постоянно расположены союзные войска. Также это предполагает большую интеграцию военных планов США и Европы, увеличение военных расходов, более подробные требования к наличию конкретных видов сил и средств, которыми можно ответить на агрессию, более жесткие требования к готовности ответить на попытку вторжения, новые планы логистики и так далее, говорится в публикации.

The New York Times пишет, что НАТО после российской агрессии в 2014 году уже развернул небольшие подразделения сил размером около батальона в восьми странах вдоль восточной границы с Россией. После российского вторжения в 2022 году Альянс добавил еще четыре батальона передового базирования, чтобы сформировать восемь единиц таких сил вдоль восточной границы НАТО, включая Румынию, Словакию, Венгрию и Болгарию. Общая численность войск всех восьми боевых групп составляет 10 232 человека. Теперь эти силы планируется увеличить до бригад и разместить от 4 до 5 тыс. военных в каждой стране, чтобы иметь возможность сдержать оккупационные силы на подступах, пишет издание.

Также планируется усовершенствовать противовоздушную оборону НАТО и проводить более многочисленные и сложные военные учения.

По словам экс-заместителя генсека НАТО Камиля Гранда, страны Центральной и Восточной Европы настаивают на том, что "обещать отвоевать" территории, которые могут быть захвачены россиянами, уже недостаточно – необходимо "защищать каждый дюйм территории НАТО с первого дня".

Президент Чикагского совета по глобальным вопросам Иво Даадлер отметил, что НАТО в последние 40 лет не думал серьезно о защите своей территории, но теперь придется этим заняться.