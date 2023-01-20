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Назарбаев перенес операцию на сердце

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Жизни Назарбаева после операции на сердце ничего не угрожает, заявил его пресс-секретарь
Жизни Назарбаева после операции на сердце ничего не угрожает, заявил его пресс-секретарь
Фото: wikimedia.org

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце. Об этом 20 января сообщил в Twitter его пресс-секретарь Айдос Укибай.

"Операция прошла успешно. Угрозы жизни первого президента нет. Сейчас он находится под наблюдением. Операция проходила в Национальном научном кардиохирургическом центре под руководством известного кардиохирурга Юрия Пя", – написал Укибай.

Контекст:

Назарбаев был бессменным президентом Казахстана в течение пяти президентских сроков – с апреля 1990 года до своей отставки в марте 2019 года

Начиная с осени 2021-го Назарбаев постепенно лишается влияния и должностей в Казахстане. Так, в ноябре 2021 года Назарбаев принял решение покинуть должность главы партии "Нур Отан", передав должность Токаеву "шагом, который демонстрирует единство".

Во время протестов в Казахстане в январе 2022 года одним из требований митингующих был полный уход Назарбаева из власти. 9 января Назарбаев решил передать пост председателя Совета безопасности республики Токаеву. 28 января Назарбаев ушел с поста главы правящей партии "Нур Отан".

7 февраля Токаев подписал закон, который лишил Назарбаева пожизненного председательства в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана.

13 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддерживает инициативу депутатов парламента переименовать столицу страны из Нур-Султана (это имя город получил в честь Назарбаева в 2019 году после ухода в отставку) обратно в Астану.

5 июня 2022 года в Казахстане состоялся референдум по внесению поправок в конституцию, которые реформировали систему власти в стране и лишили особого статуса первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В результате внесения этих поправок 11 января 2023 года в Казахстане признали неконституционным закон о елбасы ("отце нации"), который гарантировал Назарбаеву иммунитет от преследований и ряд привилегий.

Теги: Казахстан, больница, Нурсултан Назарбаев, госпиталь, власть, Касым-Жомарт Токаев, операция
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