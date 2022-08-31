Немецкие компании заподозрили в поставке в Россию компонентов для "Новичка". У них прошли обыски

В самой Riol Chemie и в связанных фирмах (всего на семи объектах) прошли обыски.

Согласно документам, которые попали в распоряжение OCCRP, немецкие следователи изучают возможную продажу россиянам прекурсора нервно-паралитического вещества "Новичок".

"Новичком" пытались в 2018 году убить Сергея Скрипаля, бывшего российского разведчика, который шпионил в пользу Великобритании, напоминают расследователи.

Расследователи из OCCRP утверждают, что за последние три с половиной года Riol Chemie GmbH без лицензий на экспорт отправила российской фирме "Химмед" более 30 партий химикатов и лабораторного оборудования. Как выяснили OCCRP и немецкие журналисты, бывший директор Riol Chemie ранее был совладельцем дочерней компании "Химмеда".

По данным OCCRP, в 2016 году "компания Химмед" стала подрядчиком Института криминалистики ФСБ, сотрудников которого связывают с отравлениями оппозиционера Алексея Навального, писателя Дмитрия Быкова и политика Владимира Кара-Мурзы.

Связанные с расследованием документы, которые есть в распоряжении немецких журналистов и OCCRP указывают на то, что вещества, которые Riol Chemie GmbH отправила в Россию, считаются химикатами "двойного назначения": их можно использовать как в гражданских, так и в военных целях.

Некоторые из них применяются, например, при анализе воды, но, по словам экспертов, они опасны даже в небольших количествах и потенциально потенциально могут использоваться в качестве боевых отравляющих веществ.

В то же время по словам члена исследовательской группы по контролю над биологическим оружием Гамбургского университета Мирко Химмеля, отправленных немецким поставщиком в РФ химикатов было недостаточно, чтобы использовать его для создания химического или биологического оружия.

Возможно, предположил эксперт,, получатели использовали заказ в качестве "эталона" для сравнения с ним препаратов местного производства.