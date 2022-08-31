Немецкие компании заподозрили в поставке в Россию компонентов для "Новичка". У них прошли обыски

В самой Riol Chemie и в связанных фирмах (всего на семи объектах) прошли обыски.
Согласно документам, которые попали в распоряжение OCCRP, немецкие следователи изучают возможную продажу россиянам прекурсора нервно-паралитического вещества "Новичок".
"Новичком" пытались в 2018 году убить Сергея Скрипаля, бывшего российского разведчика, который шпионил в пользу Великобритании, напоминают расследователи.
Расследователи из OCCRP утверждают, что за последние три с половиной года Riol Chemie GmbH без лицензий на экспорт отправила российской фирме "Химмед" более 30 партий химикатов и лабораторного оборудования. Как выяснили OCCRP и немецкие журналисты, бывший директор Riol Chemie ранее был совладельцем дочерней компании "Химмеда".
По данным OCCRP, в 2016 году "компания Химмед" стала подрядчиком Института криминалистики ФСБ, сотрудников которого связывают с отравлениями оппозиционера Алексея Навального, писателя Дмитрия Быкова и политика Владимира Кара-Мурзы.
Связанные с расследованием документы, которые есть в распоряжении немецких журналистов и OCCRP указывают на то, что вещества, которые Riol Chemie GmbH отправила в Россию, считаются химикатами "двойного назначения": их можно использовать как в гражданских, так и в военных целях.
Некоторые из них применяются, например, при анализе воды, но, по словам экспертов, они опасны даже в небольших количествах и потенциально потенциально могут использоваться в качестве боевых отравляющих веществ.
В то же время по словам члена исследовательской группы по контролю над биологическим оружием Гамбургского университета Мирко Химмеля, отправленных немецким поставщиком в РФ химикатов было недостаточно, чтобы использовать его для создания химического или биологического оружия.
Возможно, предположил эксперт,, получатели использовали заказ в качестве "эталона" для сравнения с ним препаратов местного производства.
Навального отравили 20 августа 2020 года. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".
Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии.
Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции. Навальный выжил, он был в коме 18 дней. 22 сентября политика выписали из клиники.
В марте 2021 года "Химмед", Riol Chemie и еще 12 юридических лиц из России и Германии попали под санкции США в связи с отравлением Навального, писало российское информагентство "РБК". Американские власти сочли, что они могли иметь отношение к созданию химического оружия. Германия и ЕС к этим санкциям не присоединились, добавили в OCCRP.
В "Химмеде" в 2021 году утверждали, что работают в основном с гражданскими лабораториями, и называли "ничтожно малой" долю заказов от "специфических учреждений", пишет российское издание "Фонтанка",