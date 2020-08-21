Немецкие врачи считают, что Навальный транспортабелен – пресс-секретарь

Пресс-секретарь российского оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила, что по информации немецких медиков, осмотревших политика, его можно перевезти в берлинскую клинику.

Немецкие медики осмотрели российского оппозиционера Алексея Навального в омской клинике, они сообщили, что состояние политика позволяет транспортировать его на специальном самолете в Германию. Об этом написала в Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

"Немецкие врачи, профессиональные реаниматологи, осмотрев Алексея Навального, пришли к выводу о том, что он транспортабелен и оборудование их самолета позволяет безопасно немедленно перевезти его в Берлин в университетскую клинику Шарите в соответствии с желанием Юлии Навальной", – отметила в своем посте Ярмыш.

Немецкие врачи — профессиональные реаниматологи — осмотрев Алексея Навального, пришли к выводу о том, что он транспортабелен и оборудование их самолета позволяет безопасно немедленно перевезти его в Берлин в университетскую клинику Шарите в соответствии с желанием Юлии Навальной — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Леонид Волков сообщил в Twitter, что омские врачи не сообщили жене Навального Юлии о вердикте немецких медиков.

"Врач" Мураховский: "Мы на консилиуме с немецкими коллегами решили, что Алексей остается в Омске". Вы-то, может, и решили, только о мнении немецких коллег умолчали. И сделали все, чтобы Юлия о нем не узнала", – написал Волков.

Заключение немецких реаниматологов: транспортабелен, может лететь.

«Врач» Мураховский: «мы на консилиуме с немецкими коллегами решили, что Алексей остается в Омске».

Вы-то может и решили, только о мнении немецких коллег умолчали. И сделали все, чтобы Юлия о нем не узнала. — Leonid * Volkov (@leonidvolkov) August 21, 2020

О том, что Навальный останется на лечении в Омске, сообщил главный врач больницы Александр Мураховский.

Родственникам Навального, жене Юлии и брату Олегу, которые находятся в омской больнице, не разрешили встретиться с немецкими врачами. По словам жены оппозиционера, медиков из ФРГ вывели через запасной вход и посадили в машину. Попытки Ярмыш, Навальной и главы Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова подойти к авто блокировались людьми в штатском.

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находится в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

СМИ называли предварительный диагноз оппозиционера: острое отравление неустановленным психодислептиком.

21 августа жена Навального сегодня сообщила, что транспортная полиция нашла вещество, которым отравили оппозиционера. Его соратники считают, что именно поэтому врачи отказываются "отдавать" политика для лечения в Германию.

Источники ТАСС и "Медузы" информацию о найденном яде опровергли. Заместитель главного врача больницы скорой помощи №1 Омска Анатолий Калиниченко также сообщил, что в результате исследования анализов Навального медики не выявили следов каких-либо ядов. Основным рабочим диагнозом Навального в больнице назвали нарушение обмена веществ.

Житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

В аэропорт Омска утром 21 августа прилетел самолет, который готов доставить Навального на лечение в Германию, однако российские врачи после консилиума отказались отпускать политика якобы из-за его нестабильного состояния.