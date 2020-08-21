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Навальный останется лечиться в Омске – главврач омской больницы

Главный врач больницы скорой помощи №1 в Омске Александр Мураховский сообщил, что российский оппозиционер Алексей Навальный останется лечиться в омской больнице "до стойкой стабилизации состояния".

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Алексея Навального могут оставить лечиться в Омске
Алексея Навального могут оставить лечиться в Омске
Фото: EPA

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный останется на лечении в Омске, сообщил главный врач больницы Александр Мураховский. Выступление главврача опубликовано в Telegram-канале LifeShot 21 августа.

"Чтобы избежать гемодинамических нарушений, рисков судорожного синдрома, реаниматологи, в частности, БСМП №1 (бюджетное учреждение здравоохранения Омской области "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи №1"), в частности, московские коллеги настояли на том, чтобы пациент оставался на лечении в БСМП №1 до стойкой стабилизации его состояния", – сказал Мураховский.

По словам врача, в консилиуме участвовали и немецкие коллеги, которые прилетели перевезти Навального на лечение в Германию.

Telegram-канал LifeShot сообщил, что немецкие врачи провели консультации с российскими коллегами и уехали из омской больницы, где находится Навальный.

"О чем договорились, пока непонятно", – сказано в сообщении.

Жена Навального Юлия говорила, что немецкие врачи были внутри больницы, но родственникам с ними встретиться не дали. По ее словам, медиков вывели через запасной вход и посадили в машину.

Реаниматологи БСМП №1 поставили Навальному основной рабочий диагноз "нарушение обмена веществ" из-за резкого понижения уровня сахара в крови, что вызвало потерю сознания.

Мураховский ранее сообщил, что медики отрабатывают пять возможных диагнозов российского оппозиционера. 

Жена Навального Юлия сегодня сказала, что транспортная полиция нашла вещество, которым отравили оппозиционера. Его соратники считают, что именно поэтому врачи отказываются "отдавать" политика для лечения в Германию.

Источники ТАСС и "Медузы" информацию о найденном яде опровергли. Заместитель главного врача скорой помощи №1 Омска Анатолий Калиниченко также сообщил, что в результате исследования анализов Навального медики не выявили следов каких-либо ядов. 

В аэропорт Омска 21 августа прилетел самолет, который готов доставить Навального на лечение в Германию, однако российские врачи после консилиума отказались отпускать политика якобы из-за его нестабильного состояния.

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

Навальный находится в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

СМИ называли предварительный диагноз оппозиционера: острое отравление неустановленным психодислептиком.

Теги: Россия, оппозиция, Алексей Навальный, больница, отравление, врачи, Кира Ярмыш
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