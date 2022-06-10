Невзоров об аресте дома в России: По сравнению с мерзостью и массовыми убийствами, которые творит путинизм в Украине – это пустяки

"Арестовали дом. Из дорогого там только очень старый, доживающий в покое жеребец, моя собака и книги. Вот книг, да, очень много", – написал телеведущий.
Невзоров признался, что потери оказались для него болезненными.
"Впрочем, по сравнению с той мерзостью, разрушениями и массовыми убийствами которые творит путинизм в Украине – это пустяки", – подчеркнул он
Невзоров осознает, что "биться с фашизмом и рассчитывать на его милость было бы глупостью". Поэтому публицист, по его словам, знал, на что идет, и "был ко всему готов".
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Арест на имущество Невзорова был наложен 18 мая в рамках уголовного дела по статье 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об армии), сообщили российскому изданию «Фонтанка», В пресс-службе Басманного суда (РФ) 10 июня. Чем Следком РФ мотивировал это решение, не уточняется.
Двухэтажный особняк Невзорова, по данным пропагандистского российского портала "Яндекс. Дзен" расположен в элитном поселке Лисий Нос под Санкт-Петербургом (РФ), недалеко от Финского залива.
Александр Невзоров стал первым журналистом в РФ, в отношении которого завели дело по новой статье о "фейках" про российскую армию. МВД РФ объявило в розыск телеведущего 4 мая, а 6 мая суд избрал Невзорову меру пресечения в виде заочного ареста.
3 июня появилась информация, что он и его супруга получили украинское гражданство.
6 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Невзоров подал документы для получения гражданства. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов уточнил 7 июня, что публицист только обратился за гражданством, но еще не получил его.